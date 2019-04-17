Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный ударРИА Новости вчера в 18:25
Несколько ракет запущены по столице Ливии городу Триполи, четыре человека погибли, 23 пострадали, утверждает ливийская газета The Libya Observer со ссылкой на источник. По информации издания, за обстрел ответственны силы командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Политика
Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ
Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей Карасёв
Обновлено вчера в 14:15
Транспорт
В Башкирии назвали города с самым большим количеством наркоманов
Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на данные Антинаркотической комиссии РБ, городом с самым большим количеством наркоманов является Октябрьский.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено вчера в 19:56
Политика
МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных
Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур: «Хочу родить девочку»
Обновлено в 01:00
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Забайкальского края
В своем кабинете скончался от остановки сердца заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Сколько нужно ходить для похудения, рассказали специалисты
Специалисты по здоровому образу жизни рассказали, сколько же нужно ходить для похудения.
Обновлено вчера в 09:10
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Авто
Geely представила в Шанхае электрический концепт-кар Preface
В рамках открывшего сегодня свои двери автосалона в Шанхае китайская марка представила концепт футуристического седана, получившего название Preface.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 07:04
Транспорт
На дворе — 76 февраля: подборка заснеженных весенних улиц Екатеринбурга
Мощная снежная метель пронеслась в Екатеринбурге еще вчера (мы вели онлайн).
Обновлено в 00:02
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол
Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал»
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы
Обновлено вчера в 23:32
Театры
«Золотая Маска» назовёт своих лауреатов
Лауреатов ждёт 41 премия в различных номинациях. Вести награждение будут актёры Юлия Пересильд и Максим Матвеев.
Обновлено вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Затравленная Маркл нашла защиту
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл вызвала неоднозначную реакцию в обществе.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Уровень одобрения Сталина в России установил исторический рекорд
В России обновился исторический рекорд уровня одобрения Иосифа Сталина.
Обновлено вчера в 03:32
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено вчера в 08:03