Происшествия
По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено делоREGNUM 04:08
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
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Предполагаемый виновник смертельной аварии на Невском мог быть пьяным на момент ДТП
Петербургский дневник06:54
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В 9 последних матчах ворота команды защищал Магнус Хелльберг. Матч между ЦСКА и СКА начнется 30 марта в 17:00 по московскому времени.
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