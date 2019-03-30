Происшествия

По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено делоREGNUM 04:08

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
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Пострадавшие в массовом ДТП на Невском проспекте находятся в тяжелом состоянии

ТАСС09:18

Смертельное ДТП на Невском попало на видео (видео)

Gazeta.SPb09:02

Видео: Виновник смертельного ДТП на Невском летел на красный свет

78.ru10:11

Видео ДТП на Невском. Hyundai нёсся на красный

Фонтанка.Ру02:53

Груды металлолома: фото с места смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге

РЕН ТВ01:46

Предполагаемый виновник смертельной аварии на Невском мог быть пьяным на момент ДТП

Петербургский дневник06:54

Митянина рассказала о состоянии пострадавших в ДТП на Невском

Мойка7808:55
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Политика

Макрон: решение США по Голанам противоречит международному праву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает международное право.
Обновлено в 06:52
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Общество

Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля

Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Почти 200 домов в ЛНР остались без света из-за обстрелов ВСУ

Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Максакова рассказала о претензиях к своей матери

Экс-депутат Госдумы, бывшая супруга убитого Дениса Вороненкова певица Мария Максакова рассказала в интервью, что ее семья всем обязана отцу, немецкому бизнесмену Петеру Андреасу Игенбергсу.
Обновлено в 07:41
Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Украина анонсировала атаку России на выборы президента

Министр обороны Украины Степан Полторак убежден в том, что Россия попытается силовым путем помешать проведению выборов президента страны.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Предполагаемого виновника ДТП на Можайском шоссе доставили в Москву

Обновлено в 02:06
Путешествия

Больше не «Баунти». Пляжи известного курорта Гоа залило мазутом

Искупаться в «черном золоте» могут теперь туристы в Гоа. Райские пляжи известного индийского курорта окрасились в черный цвет из-за мазута.
Обновлено вчера в 17:01
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено вчера в 16:36
Музыка

Мик Джаггер отказался от тура Rolling Stone из-за лечения

Обновлено в 09:35
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» оказался крупнейшим инвестором Кузбасса

Обновлено в 06:06
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Политика

Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине

Украинский шоумен Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 06:20
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Мособлдума выключит подсветку здания в рамках акции «Час Земли»

Мособлдума примет участие в 13-й экологической акции "Час Земли" и отключит подсветку здания на один час, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

Солдат с оружием сбежал из воинской части в Тверской области

Обновлено вчера в 03:46
Происшествия

В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома

По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Хоккей

ЦСКА — СКА 1:0 (1-й период)

В 9 последних матчах ворота команды защищал Магнус Хелльберг. Матч между ЦСКА и СКА начнется 30 марта в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов

Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Футбол

Юрий Семин прокомментировал результат матча с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в матче с «Динамо».
Обновлено в 09:39
Общество

Посол Австралии в России рассказал о роли Москвы в его жизни

Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.
Обновлено в 05:53
Футбол

Вратарь тульского «Арсенала» Левашов пропустит из-за травмы 6 недель

Восстановление вратаря тульского "Арсенала" Михаила Левашова, получившего повреждение пальца руки, займет до шести недель, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
Обновлено в 09:06
Общество

1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар

Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено в 01:28
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Экономика

Власти отказались от идеи об установке «умных» счетчиков газа

Правительство решило временно отказаться от идеи о переводе россиян на «умные» счетчики газа из-за чрезмерной дороговизны проекта и риска роста цен.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США

Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
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