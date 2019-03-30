Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП на НевскомГазета.Ru 03:02
В сети появилось видео тройного ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, передает "Фонтанка.ру". По последним данным, в результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали, в том числе пешеход. Авария произошла на перекрестке Невского и Литейного проспектов.
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Предполагаемый виновник смертельной аварии на Невском мог быть пьяным на момент ДТП
Петербургский дневник06:54
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