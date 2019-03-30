Происшествия
По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено делоREGNUM 04:08
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Читать в источнике
Оценить218
Подробнее о событии
Показать все источники
Предполагаемый виновник смертельной аварии на Невском мог быть пьяным на момент ДТП
Петербургский дневник06:54
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Происшествия
На Красной площади в Москве задержали участника одиночного пикета
Мужчина является защитником по уголовному делу своей дочери, осужденной на 10 лет по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Козак не опасается роста цен на топливо
Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме
Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Саша Савельева выдала секрет Леры Кудрявцевой
Как выяснилось, это еще не весь список «запрещенки», которым балует себя Кудрявцева.К обсуждению кадра подключилась Саша Савельева, которая раскрыла секрет, чем ужинает её звездная подруга.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Спорт
Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Авто
Названы пять надежных автомобилей, не ломающихся десятилетиями
Обновлено в 04:08
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД
На шпиль здания МИДовской высотки на Смоленской площади вернулись соколы-сапсаны, обитавшие здесь еще до его реконструкции, продолжавшейся год и завершившейся в сентябре 2017 года.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте похвасталась успехами дочери в горных лыжах
Недавно на своей странице в социальной сети Instagram певица не без гордости поделилась со своими подписчиками видео, на котором Клавдия на приличной для ребенка скорости катится на горных лыжах.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Зеленский стал фаворитом британских букмекеров
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Военные в Казахстане простились с погибшими в авиакатастрофе
В Кызылординской области глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев и личный состав вооружённых сил проводили в последний путь военнослужащих, погибших при крушении вертолета, — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Авто
Назван ТОП-3 лучших двигателей для тюнинга
«Автоновости дня» совместно со специалистами по доработке автомобилей составили ТОП-3 самых популярных в мире двигателей для тюнинга, которые хорошо поддаются увеличению мощности без особой потери в надежности.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Ростов» одолел «Урал» в матче молодежного первенства России
Футболисты "Ростова" нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в домашнем матче 21-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:34
Наука
Швейцарские ученые объяснили, почему некоторые животные отдыхают стоя
Обновлено 28 марта в 14:14
Спорт
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Политика
А вшивый всё о бане: Порошенко запутался, жалуясь на Москву
Выступая в эфире украинского ТВ, действующий президент «незалежной» запутался, в очередной раз рассказывая о «кознях Москвы».
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве
Певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, пишет издание "Суть событий".
Обновлено в 07:25
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Технологии
Международные VPN-сервисы воспротивились Роскомнадзору
Представители крупных международных VPN-сервисов отказались работать с Роскомнадзором и закрывают российские серверы.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет
Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Toyota сообщила о возможной утечке данных трех миллионов человек
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp заявила о возможной масштабной утечке персональных данных в результате несанкционированного доступа к системе компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
Обновлено в 08:02
Экономика
Компания Ford Sollers продаст заводы в России
Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Алла Боголепова о том, почему мы верим во что угодно, кроме науки
Гундосила она страшно, как любой простуженный человек.
Обновлено в 02:26
Общество
Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38