В Париже День взятия Бастилии отметили военным парадом, сообщает «МИР 24». Первыми над столицей Франции пролетели 69 самолетов и 39 вертолетов. По Елисейским полям от Триумфальной арки до площади Согласия прошли почти 4,5 тысячи военнослужащих.

По случаю Дня взятия Бастилии в Париже устроили военный парад

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Теннис Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.

Политика Передачу нахамившего Путину Габунии на «Рустави-2» ведёт другой ведущий Передачу обругавшего президента России Владимира Путина грузинского телеведущего Георгия Габунии теперь ведет другой журналист.

Футбол Ахмат — Краснодар 0:0 (1-й тайм) Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, почему новичок команды Денис Глушаков не попал в заявку на дебютную игру сезона в Российской Премьер-Лиге с «Краснодаром».

Музыка Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.

Футбол «Барселона» провела презентацию Гризманна «Барселона» представила нападающего Антуана Гризманна в качестве нового футболиста команды.

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.

Происшествия Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».

Происшествия Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.

Происшествия В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Футбол Сергей Семак: «„Зенит“ будет работать, чтобы выглядеть лучше в следующем матче» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Тамбовом" в матче 1-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что его команда постарается выглядеть лучше в следующей игре.

Политика В Евросоюзе призвали Россию сохранить ДРСМД В Европейском союзе призвали Россию принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Происшествия Пассажирский автобус сгорел на трассе в Волгоградской области В Волгоградской области на трассе сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кузьмичи — Волгоград.

Политика Медведчук рассказал о влиянии США на Украину Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года.

Политика В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Авто Рендер концепт-кара LADA X-Flow появился в Сети LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.