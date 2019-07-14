Политика
По случаю Дня взятия Бастилии в Париже устроили военный парадМИР 24 06:18
В Париже День взятия Бастилии отметили военным парадом, сообщает «МИР 24». Первыми над столицей Франции пролетели 69 самолетов и 39 вертолетов. По Елисейским полям от Триумфальной арки до площади Согласия прошли почти 4,5 тысячи военнослужащих.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Футбол
«Если бы не желание Федуна пиариться, я бы работал в клубе». Огонь от бывшего директора «Спартака»
Как распродавали чемпионский "Спартак" — Спустя два года в "Спартаке" осталось только 10 человек из чемпионского состава.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Теннис
Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона
Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.
Обновлено в 14:16
Политика
Передачу нахамившего Путину Габунии на «Рустави-2» ведёт другой ведущий
Передачу обругавшего президента России Владимира Путина грузинского телеведущего Георгия Габунии теперь ведет другой журналист.
Обновлено в 13:35
Футбол
Ахмат — Краснодар 0:0 (1-й тайм)
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, почему новичок команды Денис Глушаков не попал в заявку на дебютную игру сезона в Российской Премьер-Лиге с «Краснодаром».
Обновлено в 14:00
Здоровье
Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму
Обновлено в 06:36
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
Обновлено в 12:14
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Политика
Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян
Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
«Барселона» провела презентацию Гризманна
«Барселона» представила нападающего Антуана Гризманна в качестве нового футболиста команды.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42
Происшествия
Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции
В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Футбол
Сергей Семак: «„Зенит“ будет работать, чтобы выглядеть лучше в следующем матче»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Тамбовом" в матче 1-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что его команда постарается выглядеть лучше в следующей игре.
Обновлено в 14:13
Политика
В Евросоюзе призвали Россию сохранить ДРСМД
В Европейском союзе призвали Россию принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Пассажирский автобус сгорел на трассе в Волгоградской области
В Волгоградской области на трассе сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кузьмичи — Волгоград.
Обновлено в 12:29
Политика
Медведчук рассказал о влиянии США на Украину
Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года.
Обновлено в 10:47
Политика
В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект
В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей.
Обновлено в 08:02
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Авто
Рендер концепт-кара LADA X-Flow появился в Сети
LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.
Обновлено в 05:40
Футбол
ЦСКА проиграл в гостях «Крыльям Советов»
Столичные армейцы неудачно начали сезон. В стартовом матче Премьер-лиги они проиграли на выезде "Крыльям Советов" - 0:2.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком
Обновлено в 02:19