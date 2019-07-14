Политика

По случаю Дня взятия Бастилии в Париже устроили военный парадМИР 24 06:18

В Париже День взятия Бастилии отметили военным парадом, сообщает «МИР 24». Первыми над столицей Франции пролетели 69 самолетов и 39 вертолетов. По Елисейским полям от Триумфальной арки до площади Согласия прошли почти 4,5 тысячи военнослужащих.
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Изобретатель показал полёт «солдата будущего» на параде в Париже

Life.ru06:57

Во Франции стартовал военный парад

Газета.Ru04:53

В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии

Известия06:19

Военный парад в честь Дня взятия Бастилии

RT на русском05:21

Военный парад в честь Дня взятия Бастилии начался в Париже

Московский Комсомолец05:16

На Елисейских полях прошел военный парад в честь Дня взятия Бастилии

ТАСС07:22

Военным парадом в Париже отметят сегодня День взятия Бастилии

Эхо Москвывчера в 19:39
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
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Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
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Футбол

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«Барселона» представила нападающего Антуана Гризманна в качестве нового футболиста команды.
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Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
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Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
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В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Тамбовом" в матче 1-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что его команда постарается выглядеть лучше в следующей игре.
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Медведчук рассказал о влиянии США на Украину

Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года.
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В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей.
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Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

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ЦСКА проиграл в гостях «Крыльям Советов»

Столичные армейцы неудачно начали сезон. В стартовом матче Премьер-лиги они проиграли на выезде "Крыльям Советов" - 0:2.
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Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком

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