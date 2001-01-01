Финансы
По рублю ударит обвал цен на нефтьREGNUM 00:06
Торги на Мосбирже 30 мая открылись снижением по рублевым парам на фоне утреннего роста нефтяных котировок. Укрепление рубля было недолгим поскольку на торгах в Европе цена на нефть развернулась вниз и по ионам дня обрушилась на 4,6%, $66,30.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:58, Ашберн
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Политика
Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Электричка сбила двух человек у платформы «Электрозаводская» в Москве
Электричка сбила в пятницу двух человек около платформы "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, в результате один из них погиб.
Обновлено в 02:01
Политика
Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал
Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».
Обновлено вчера в 20:36
Футбол
Конте назначен главным тренером «Интера»
Обновлено в 02:08
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Здоровье
День без затяжки: в мире проводится день отказа от курения
Повод — Всемирный день отказа от табака, который ежегодно отмечается 31 мая.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
В Кадастровой палате подвели итоги горячих линий для дачников
В рамках Всероссийской недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты ответили на тысячи вопросов дачников, обратившихся через горячие телефонные линии, открытые встречи, а также через интернет.
Обновлено в 01:50
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились на 4%
Цена на американскую легкую нефть упала до $56,50 за баррель.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»
Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
Обновлено в 02:31
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Обновлено в 02:02
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика
Россия предложила Японии отказаться от виз
Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Общество
Фонд святой Екатерины показал сквер у Театра драмы с храмом
Фонд святой Екатерины показал, как бы выглядела набережная в уральской столице, если бы храм небесной покровительницы города был возведен на площадке у Театра драмы.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Роскачество проверило детские коляски
Обновлено в 01:00
Космос
В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе
Обновлено 29 мая в 14:23
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Отмечается, что девочка выступала в дуэте с финалистом шоу Ержаном Максимом на «Детской Новой волне» в Крыму.
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Орлова рассказала, что у Счетной палаты есть вопросы и к проекту «Спорт — норма жизни», поскольку не у всех могут найтись свободные средства для покупки спортивного инвентаря и экипировки.
Обновлено в 02:43
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на 3-м этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Роструде призвали сокращать рабочий день из-за жары
Россиянам рассказали о возможности сокращения рабочего дня из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56