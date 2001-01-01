Финансы

По рублю ударит обвал цен на нефтьREGNUM 00:06

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Торги на Мосбирже 30 мая открылись снижением по рублевым парам на фоне утреннего роста нефтяных котировок. Укрепление рубля было недолгим поскольку на торгах в Европе цена на нефть развернулась вниз и по ионам дня обрушилась на 4,6%, $66,30.
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По рублю ударит обвал цен на нефть

REGNUM00:06

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