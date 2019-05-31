По рублю ударит обвал цен на нефтьREGNUM 00:06

Торги на Мосбирже 30 мая открылись снижением по рублевым парам на фоне утреннего роста нефтяных котировок. Укрепление рубля было недолгим поскольку на торгах в Европе цена на нефть развернулась вниз и по ионам дня обрушилась на 4,6%, $66,30.

По рублю ударит обвал цен на нефть

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Шоу-бизнес Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.

Общество Чиновник выпил воду с червями ради спокойствия россиян Заместитель мэра города Киселевск Кемеровской области Сергей Шишкин выпил воду с червями, которую жители одного из поселков принесли на встречу с администрацией.

Политика Зеленский возглавил СНБО Украины Новый лидер украинского государства Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и возглавил его.

Происшествия Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.

Гаджеты Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.

Общество Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Финансы ЦБ повышает резервирование валютных вкладов С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.

Политика Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.

Происшествия В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.

Авто Hyundai Santa Fe получил «продвинутую» систему мониторинга слепых зон Компания Hyundai оснастит кроссовер Santa Fe системой Blind-Spot View Monitor, действующей на основе двух камер заднего вида.

Шоу-бизнес Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.

Происшествия СК возбудил дело из-за суицида заключённого в СИЗО Ярославля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти заключённого в СИЗО-1 в Ярославле.

Политика ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Общество Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.

Происшествия Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Авто Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V Седаны CT5-V и CT4-V получили четыре патрубка выхлопной системы и небольшой спойлер на крышке багажного отсека.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Происшествия Три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе Минимум три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе. Один из убитых — сам террорист. Инцидент произошел рано утром в пятницу.