Финансы
По рублю ударит обвал цен на нефтьREGNUM 00:06
Торги на Мосбирже 30 мая открылись снижением по рублевым парам на фоне утреннего роста нефтяных котировок. Укрепление рубля было недолгим поскольку на торгах в Европе цена на нефть развернулась вниз и по ионам дня обрушилась на 4,6%, $66,30.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:25, Ашберн
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки
Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Общество
Чиновник выпил воду с червями ради спокойствия россиян
Заместитель мэра города Киселевск Кемеровской области Сергей Шишкин выпил воду с червями, которую жители одного из поселков принесли на встречу с администрацией.
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленский возглавил СНБО Украины
Новый лидер украинского государства Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и возглавил его.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве
Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
Обновлено в 13:53
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Финансы
ЦБ повышает резервирование валютных вкладов
С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с форвардом «Коламбуса» Седлаком
Обновлено в 13:25
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов
Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
Авто
Hyundai Santa Fe получил «продвинутую» систему мониторинга слепых зон
Компания Hyundai оснастит кроссовер Santa Fe системой Blind-Spot View Monitor, действующей на основе двух камер заднего вида.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
СК возбудил дело из-за суицида заключённого в СИЗО Ярославля
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти заключённого в СИЗО-1 в Ярославле.
Обновлено в 13:30
Теннис
Осака останется первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»
Обновлено в 08:52
Политика
ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Экономика
В Петербурге построят четыре новых завода за 10 млрд рублей
Обновлено в 14:06
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Общество
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей
Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Авто
Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V
Седаны CT5-V и CT4-V получили четыре патрубка выхлопной системы и небольшой спойлер на крышке багажного отсека.
Обновлено в 07:26
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых
Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Обновлено в 08:56
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе
Минимум три человека стали жертвами захвата заложников в Цюрихе. Один из убитых — сам террорист. Инцидент произошел рано утром в пятницу.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Бывший полицейский из Сочи получил три года за раскрытие гостайны
Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Сочи к трем годам колонии за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:58