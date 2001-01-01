Финансы
По рублю ударит обвал цен на нефтьREGNUM 00:06
Торги на Мосбирже 30 мая открылись снижением по рублевым парам на фоне утреннего роста нефтяных котировок. Укрепление рубля было недолгим поскольку на торгах в Европе цена на нефть развернулась вниз и по ионам дня обрушилась на 4,6%, $66,30.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика
Путин присвоил аэропорту Кольцово имя Демидова
Сегодня Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед Отечеством».
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Прокуратура назвала основную версию крушения вертолета Ми-8 на Украине
Прокуратура считает основной версией крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области Украины техническую неисправность, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на военную прокуратуру.
Обновлено в 03:36
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Кремль оценил новую методику опроса ВЦИОМа о доверии Путину
Рейтинг президента формируется на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности, а «все остальное вторично», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:36
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения об отказе продавать Ирану С-400
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 05:23
Футбол
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия
В ФСБ сообщили о двух возбуждённых после операции под Владимиром делах
ФСБ России возбудила два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области 22 мая, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме
В суде гособвинение попросило отправить подсудимого на лечение после того, как психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство, не позволявшее осознавать опасность своих действий и руководить ими.
Обновлено в 06:00
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Общество
Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Политика
В Госдуму внесен законопроект о «живом» и «мертвом» пиве
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести понятия "живого" и "мертвого" пива, а также пивного суррогата.
Обновлено в 05:55
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Испании произошла утечка аммиака на фабрике
Утечка аммиака произошла на фабрике, расположенной в испанском муниципалитете Ла-Побла-де-Мафумет (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония), один рабочий погиб, еще один получил тяжелое отравление и находится в критическом состоянии.
Обновлено в 05:33
Экономика
Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ
Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н).
Обновлено вчера в 17:27
Авто
Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Авто
Опубликованы фото аналога Hyundai Creta от Kia
Ранее опубликовали первые кадры салона нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который проходит финальные тесты.
Обновлено вчера в 13:17
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Музыка
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Транспорт
Минтранс и Росавиацию накажут за ситуацию с аэропортом Благовещенска
В связи с плохой организацией торгов решили наказать руководство Минтранса и Росавиации.
Обновлено в 05:09
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов
Обновлено в 05:20
Здоровье
В Самарской области отметили снижение первичной заболеваемости ВИЧ
В Самарской области за последний год снизилась первичная заболеваемость ВИЧ.
Обновлено в 05:48