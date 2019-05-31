Финансы
По рублю ударит обвал цен на нефтьREGNUM 00:06
Торги на Мосбирже 30 мая открылись снижением по рублевым парам на фоне утреннего роста нефтяных котировок. Укрепление рубля было недолгим поскольку на торгах в Европе цена на нефть развернулась вниз и по ионам дня обрушилась на 4,6%, $66,30.
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Политика
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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал команде президента Украины Владимира Зеленского "горящую землю под ногами".
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Общество
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Обновлено в 00:00
Общество
Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования
Аэропорт Волгограда не получил дополнительного наименования по результатам конкурса "Великие имена России" из-за отсутствия единой точки зрения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену с днем рождения
Обновлено в 07:55
Происшествия
Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек
Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
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Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали
Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Обновлено в 07:24
Происшествия
5-летняя девочка лишилась части пальца в детсаду на Урале
На Урале воспитаннице детского садика оторвало часть пальца во время прогулки.
Обновлено в 08:47
Политика
Власти Косово объявили пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Наука
Электронные сигареты не помогают бросить курить
Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено 29 мая в 08:49
Политика
ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков
Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».
Обновлено в 08:11
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Татарстанцев предупредили о резком ухудшении погоды на выходных
Гидрометцентр Татарстана предупредил о резком ухудшении погоды в республике.
Обновлено в 03:50
Авто
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLA покажут этой осенью
В отличие от Audi Q2 и BMW X2, следующее поколение компактного кросса Mercedes начального уровня должно следовать примерно тому же рецепту, что и текущая генерация, по сути являясь более крупной версией хэтчбека A-класса.
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Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Футбол
Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Общество
Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна
Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
Обновлено в 07:58
Наука
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка породы пятнистый алабай во время визита российского главы кабмина в Ашхабад, где 31 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
В деле "Седьмой студии" появился седьмой подозреваемый.
Обновлено в 08:03
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Футбол
Панюков может перейти в «Ростов»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Андрей Панюков может перейти в «Ростов».
Обновлено в 07:16