По рублю ударит обвал цен на нефтьREGNUM 00:06

Цена на Brent упала на неблагоприятных данных по запасам от минэнерго США и на опасениях замедления темпов роста мировой экономики в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Торговый спор является ключевым фактором падения цен на нефть и вызывает бегство из рисковых активов.

По рублю ударит обвал цен на нефть

Политика Руслан Гаттаров ушел в отставку В пятницу, 31 мая, глава региона Алексей Текслер принял отставку своего заместителя Руслана Гаттарова, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Шоу-бизнес Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.

Политика Стало известно о планах Зеленского на переговоры с Россией Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире политического шоу «Право на власть» на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале «1+1» рассказал об условиях, при которых Киев начнет диалог с Москвой.

Общество Суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» Обновлено в 13:22 Суд в Южно-Сахалинске частично удовлетворил иск зоозащитников, которые требовали выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Политика Путин присвоил имена аэропортам Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой пропал после развода Сын актрисы Елены Яковлевой с середины весны не выходит на связь.

Экономика Назван самый богатый ректор в России Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.

Общество Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.

Политика Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.

Политика В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Политика Вучич посетил в больнице пострадавшего в Косово российского дипломата Сербский лидер Александр Вучич в сопровождении российского посла Александра Чепурина посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощекова, который пострадал в Косово.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Российская и китайская части моста через Амур состыковались Строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур. Интернациональный мост теперь соединяет Благовещенск и Хэйхэ.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Политика Киев оценил потери в случае прекращения транзита газа в 2020 году Отмечается, что данный вопрос является вызовом как с экономической, так и с геополитической точки зрения Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что Киев потеряет три миллиарда долларов в случае прекращения транзита российского газа в 2020 году, передает Интерфакс.

Происшествия Новый подозреваемый появился в деле Серебренникова В деле "Седьмой студии" появился новый подозреваемы - предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников.

Авто Опубликованы фото аналога Hyundai Creta от Kia Ранее опубликовали первые кадры салона нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который проходит финальные тесты.

Хоккей Жена Овечкина рассказала, как поддерживает мужа во время матчей Супруга нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, каким образом она поддерживает мужа во время матчей.

Шоу-бизнес Внучка Софии Ротару в ярком мини Позировала внучка Софии Ротару в ярко-желтом наряде оригинальной текстуры. Соня похвасталась стройными ножками и собрала массу комплиментов.

Общество Васильева прокомментировала переход на «пятидневку» в школах Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что углубленное изучение предметов возможно только при шестидневной учебной неделе.

Общество Законы июня освободят россиян от роуминга Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».