Финансы

По рублю ударит обвал цен на нефтьREGNUM 00:06

Цена на Brent упала на неблагоприятных данных по запасам от минэнерго США и на опасениях замедления темпов роста мировой экономики в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Торговый спор является ключевым фактором падения цен на нефть и вызывает бегство из рисковых активов.
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По рублю ударит обвал цен на нефть

REGNUM00:06
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Политика

Руслан Гаттаров ушел в отставку

В пятницу, 31 мая, глава региона Алексей Текслер принял отставку своего заместителя Руслана Гаттарова, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Четверо пострадавших на батуте в Улан-Удэ детей находятся в реанимации

Обновлено вчера в 05:51
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера

Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Политика

Стало известно о планах Зеленского на переговоры с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире политического шоу «Право на власть» на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале «1+1» рассказал об условиях, при которых Киев начнет диалог с Москвой.
Обновлено в 07:14
Общество

Суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 13:22 Суд в Южно-Сахалинске частично удовлетворил иск зоозащитников, которые требовали выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
Обновлено в 05:20
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой пропал после развода

Сын актрисы Елены Яковлевой с середины весны не выходит на связь.
Обновлено в 07:10
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Игры

Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября

Обновлено в 03:11
Общество

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Политика

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Политика

В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами

Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Вучич посетил в больнице пострадавшего в Косово российского дипломата

Сербский лидер Александр Вучич в сопровождении российского посла Александра Чепурина посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощекова, который пострадал в Косово.
Обновлено в 03:24
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Российская и китайская части моста через Амур состыковались

Строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур. Интернациональный мост теперь соединяет Благовещенск и Хэйхэ.
Обновлено вчера в 23:38
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Политика

Киев оценил потери в случае прекращения транзита газа в 2020 году

Отмечается, что данный вопрос является вызовом как с экономической, так и с геополитической точки зрения Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что Киев потеряет три миллиарда долларов в случае прекращения транзита российского газа в 2020 году, передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Новый подозреваемый появился в деле Серебренникова

В деле "Седьмой студии" появился новый подозреваемы - предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников.
Обновлено в 07:14
Авто

Опубликованы фото аналога Hyundai Creta от Kia

Ранее опубликовали первые кадры салона нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который проходит финальные тесты.
Обновлено вчера в 13:17
Хоккей

Жена Овечкина рассказала, как поддерживает мужа во время матчей

Супруга нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, каким образом она поддерживает мужа во время матчей.
Обновлено в 05:57
Музыка

Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США

Обновлено вчера в 12:18
Политика

В России началось производство новейшей ракеты «Союз-5»

Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару в ярком мини

Позировала внучка Софии Ротару в ярко-желтом наряде оригинальной текстуры. Соня похвасталась стройными ножками и собрала массу комплиментов.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

Васильева прокомментировала переход на «пятидневку» в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что углубленное изучение предметов возможно только при шестидневной учебной неделе.
Обновлено в 02:38
Общество

Законы июня освободят россиян от роуминга

Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Общество

Российских застройщиков могут обязать ставить ограничители на окна

Рошаль отметил, что в Европе и Америке нет такого количества падающих из окон детей, поскольку у них дома сразу строятся с ограничителями на окнах.
Обновлено в 05:12
Религия

В Петербурге после реставрации открылся Воскресенский собор

Обновлено в 06:54
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