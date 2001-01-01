Финансы
По рублю ударит обвал цен на нефтьREGNUM 00:06
Цена на Brent упала на неблагоприятных данных по запасам от минэнерго США и на опасениях замедления темпов роста мировой экономики в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Торговый спор является ключевым фактором падения цен на нефть и вызывает бегство из рисковых активов.
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Политика
Руслан Гаттаров ушел в отставку
В пятницу, 31 мая, глава региона Алексей Текслер принял отставку своего заместителя Руслана Гаттарова, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Четверо пострадавших на батуте в Улан-Удэ детей находятся в реанимации
Обновлено вчера в 05:51
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.
Обновлено в 07:05
Политика
Стало известно о планах Зеленского на переговоры с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире политического шоу «Право на власть» на принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому телеканале «1+1» рассказал об условиях, при которых Киев начнет диалог с Москвой.
Обновлено в 07:14
Общество
Суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Обновлено в 13:22 Суд в Южно-Сахалинске частично удовлетворил иск зоозащитников, которые требовали выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
Обновлено в 05:20
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой пропал после развода
Сын актрисы Елены Яковлевой с середины весны не выходит на связь.
Обновлено в 07:10
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
Обновлено в 03:11
Общество
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Политика
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами
Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Вучич посетил в больнице пострадавшего в Косово российского дипломата
Сербский лидер Александр Вучич в сопровождении российского посла Александра Чепурина посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощекова, который пострадал в Косово.
Обновлено в 03:24
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Российская и китайская части моста через Амур состыковались
Строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур. Интернациональный мост теперь соединяет Благовещенск и Хэйхэ.
Обновлено вчера в 23:38
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Политика
Киев оценил потери в случае прекращения транзита газа в 2020 году
Отмечается, что данный вопрос является вызовом как с экономической, так и с геополитической точки зрения Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что Киев потеряет три миллиарда долларов в случае прекращения транзита российского газа в 2020 году, передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Новый подозреваемый появился в деле Серебренникова
В деле "Седьмой студии" появился новый подозреваемы - предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников.
Обновлено в 07:14
Авто
Опубликованы фото аналога Hyundai Creta от Kia
Ранее опубликовали первые кадры салона нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который проходит финальные тесты.
Обновлено вчера в 13:17
Хоккей
Жена Овечкина рассказала, как поддерживает мужа во время матчей
Супруга нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, каким образом она поддерживает мужа во время матчей.
Обновлено в 05:57
Музыка
Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США
Обновлено вчера в 12:18
Политика
В России началось производство новейшей ракеты «Союз-5»
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Внучка Софии Ротару в ярком мини
Позировала внучка Софии Ротару в ярко-желтом наряде оригинальной текстуры. Соня похвасталась стройными ножками и собрала массу комплиментов.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Васильева прокомментировала переход на «пятидневку» в школах
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что углубленное изучение предметов возможно только при шестидневной учебной неделе.
Обновлено в 02:38
Общество
Законы июня освободят россиян от роуминга
Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Общество
Российских застройщиков могут обязать ставить ограничители на окна
Рошаль отметил, что в Европе и Америке нет такого количества падающих из окон детей, поскольку у них дома сразу строятся с ограничителями на окнах.
Обновлено в 05:12
Религия
В Петербурге после реставрации открылся Воскресенский собор
Обновлено в 06:54