Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огоньLenta.ru вчера в 19:44
Отмечается, что возможно огонь открыли боевики из «колективос» — проправительственных отрядов самообороны. В результате обстрела пострадали два человека, их доставили в больницу. Как сообщает издание, жители города вышли протестовать из-за перебоев в подаче электричества и отсутствия питьевой воды.
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Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Явка на выборах президента Украины превысила показатель 2014 года
Для сравнения, явка на последних президентских выборах, в 2014 году, по состоянию на 15:00 составляла порядка 40%.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Грязь в Екатеринбурге заметил даже Высокинский
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Беременная Миранда Керр вышла в свет
В качестве украшений беременная Керр выбрала лишь бриллиантовые серьги — они идеально гармонировали с ее помолвочным и обручальным кольцами.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»
По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено вчера в 16:25
Музыка
Илон Маск выпустил свой первый рэп-сингл
Обновлено вчера в 17:54
Автоспорт
Леклер потерял скорость не из-за генератора MGU-H
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг информацию, что проблемы Шарля Леклера в ходе гонки были связаны с отказом генератора тепловой энергии MGU-H.
Обновлено вчера в 16:43
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова опубликовала честное фото без макияжа
На днях актриса и режиссер опубликовала фото без мейка, в очередной раз подтвердив этот статус.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов
В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
Обновлено вчера в 21:55
Гаджеты
Эксперты раскрыли малоизвестные, но полезные функции Android
Эксперты рассказали какие из них являются малоизвестными, но при этом полезными для каждого юзера мобильного устройства.
Обновлено вчера в 01:39
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает
Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам
ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам Арбитражный суд Московского округа 28 марта опубликовал решение о взыскании с АСВ 6 млн руб. убытков по иску МИФНС № 50 по Москве в рамках дела о банкротстве банка "Холдинг-кредит".
Обновлено вчера в 18:59
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Назван девиз правления нового императора Японии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что девизом правления следующего императора страны станет Рэйва.
Обновлено вчера в 23:42
Финансы
Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Renault в феврале реализовала в России 8,5 тысяч автомобилей
По данным «АВТОСТАТ» концерн Renault в феврале текущего года реализовал на российском рынке 8 499 автомобилей, что на 25% меньше показателей прошлого года.
Обновлено вчера в 09:15
Финансы
«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков
Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Культура
Познер планирует снять фильм о Японии
Журналист Владимир Познер, который в понедельник отмечает 85-летие, планирует съемки документального фильма о Японии.
Обновлено в 01:06
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что после первой беременности была вынуждена обратиться к психологу
Анна Хилькевич с мужем и дочками Напомним, со вторым мужем и отцом своих дочерей Артуром Анна познакомилась в 2013 году незадолго после развода с первым супругом, менеджером сериала "Барвиха" Антоном Покрепой.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Порошенко рассчитывает на «серьёзных» избирателей — представитель штаба
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проиграет во втором туре президентских выборов действующему президенту Петру Порошенко, поскольку большинство избирателей будут голосовать «не по приколу», заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщило 1 марта информационное агентство «Укринформ».
Обновлено в 01:37
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Миллер опроверг заявления о препятствиях для «Северного потока — 2»
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — c 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55