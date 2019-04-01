Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огоньLenta.ru вчера в 19:44
Отмечается, что возможно огонь открыли боевики из «колективос» — проправительственных отрядов самообороны. В результате обстрела пострадали два человека, их доставили в больницу. Как сообщает издание, жители города вышли протестовать из-за перебоев в подаче электричества и отсутствия питьевой воды.
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Политика
ЦИК: почти 11 млн украинцев не проголосовали на выборах президента
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Зеленский обратился к гражданам Украины с заявлением
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обратился к избирателям после закрытия участков.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Бразилия откроет отделение посольства в Иерусалиме
Дипломатический офис по продвижению торговли, инвестиций и технологий откроет Бразилия в Иерусалиме.
Обновлено вчера в 12:14
Хоккей
«Сан-Хосе» сыграет с «Вегасом» в первом раунде Кубка Стэнли
«Сан-Хосе Шаркс» сразится с «Вегас Голден Найтс» в первом раунде плей-офф Западной конференции НХЛ сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика
Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании результатов выборов
После тяжелой предвыборной недели и в ожидании результатов выборов президента Украины лучше всего для расслабления выпить чаю, заявила и. о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун в Facebook.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Столичный малый бизнес теряет привлекательность
Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Владимир Зеленский ждет второго
Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено вчера в 06:29
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Новые данные ЦИК: Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов
Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими
Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол
Алексей Миллер разделил победу с игроками «Зенита» в раздевалке
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Хоккей
Георгиев повторил достижение Лундквиста
Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев, в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (3:0) отразивший все 29 бросков, повторил достижение легендарного голкипера клуба Хенрика Лундквиста.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Процесс утилизации автомобилей в Германии
В процессе утилизации с машины снимаются колеса и все детали, находящиеся в приемлемом состоянии, сливаются все имеющиеся жидкости.
Обновлено вчера в 06:29
Кино
Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде
По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено 30 марта в 09:22
Технологии
СМИ узнали об утечке данных россиян через кассовые аппараты
В «Первом ОФД» напомнили, что кассовые аппараты должны передавать фискальные данные только оператору, который в противном случае «снимает с себя ответственность за утечку информации».
Обновлено вчера в 19:52
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
В Сети появились рендеры младшей модели Galaxy A20e, которая станет слегка упрощенной и более компактной версией уже представленного Galaxy A20.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Прекратил действие Договор о дружбе между РФ и Украиной
С первого апреля прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, заключенный в 1997 году.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц
Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
В Кемерове эвакуировали центральный офис Сбербанка
Утром в понедельник, 1 апреля, эвакуировали центральный офис Сбербанка. Инцидент произошёл на проспекте Октябрьском.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»
Обновлено вчера в 12:47