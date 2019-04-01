По протестующим в Венесуэле открыли огоньLenta.ru 19:44

Отмечается, что возможно огонь открыли боевики из «колективос» — проправительственных отрядов самообороны. В результате обстрела пострадали два человека, их доставили в больницу. Как сообщает издание, жители города вышли протестовать из-за перебоев в подаче электричества и отсутствия питьевой воды.

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

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