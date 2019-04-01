Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огоньLenta.ru 19:44
Отмечается, что возможно огонь открыли боевики из «колективос» — проправительственных отрядов самообороны. В результате обстрела пострадали два человека, их доставили в больницу. Как сообщает издание, жители города вышли протестовать из-за перебоев в подаче электричества и отсутствия питьевой воды.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено в 15:47
Политика
Завершилось голосование на выборах президента Украины
Обновлено в 14:06
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Политика
Весенний призыв стартовал в России
Обновлено в 18:00
Происшествия
Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе
Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 15:49
Единоборства
Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.
Обновлено в 12:12
Здоровье
С 1 апреля в Ставрополе стартует иммунизация против кори
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прививочная кампания против кори пройдет с 1 апреля по 1 октября этого года.
Обновлено в 06:30
Происшествия
ДТП под Тулой унесло жизни 5 человек
В ночь на понедельник, 1 апреля, в Тульской области на трассе Новомосковск – Сокольники в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погибли пять человек.
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова опубликовала честное фото без макияжа
На днях актриса и режиссер опубликовала фото без мейка, в очередной раз подтвердив этот статус.
Обновлено в 13:08
Экономика
ФАС собирается исключить «Ростелеком» и «Почту России» из списка естественных монополий
Проект даст новое определение естественной монополии и в перспективе сократит число сфер с такими фирмами с 14 до восьми.
Обновлено в 21:20
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:29
Хоккей
Голкипер Бобровский может перейти во «Флориду»
Голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский может перейти во "Флориду Пантерз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:44
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 19:19
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено в 21:23
Армия и оружие
Масштабная проверка в ВВО охватит 80 частей и соединений
Комиссии в ходе масштабной контрольной проверки за зимний период обучения проверят около 80 соединений и воинских частей Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.
Обновлено в 22:11
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Экономика
Рынок страхования жизни в России показывает устойчивый рост
Российский рынок страхования жизни демонстрирует высокие темпы роста, заявили специалисты Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни.
Обновлено в 12:49
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Финансы
Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Происшествия
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
«Новый Брамс»: Сыну Гагариной предвещают будущее композитора
Фанаты девушки считают, что у Андрюши есть задатки композитора, и если он продолжит развивать свой талант, обязательно станет выдающимся музыкантом.
Обновлено в 22:40
Политика
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
Общая сумма доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.).
Обновлено в 21:50
Наука
Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом
Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.
Обновлено 29 марта в 11:23
Политика
На Украине отдавали голоса «за Путина»
Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено в 12:53