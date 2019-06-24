Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовностьРБК 04:20
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
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