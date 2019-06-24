Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовностьРБК 04:20
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:10, Вашингтон
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
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Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
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Происшествия
В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек
Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Хосе, среди них предполагаемый злоумышленник, сообщил местный телеканал АВС7.
Обновлено в 14:16
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика
Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа
Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
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Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Авто
Лобовое стекло на 24-летний Porsche обошлось в цену нового «Макана»
Для сравнения, цена на Porsche Macan в США начинается от 49,9 тысячи долларов.
Обновлено в 09:53
Политика
Украина ответила России по транзиту газа
Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 09:59
Происшествия
Уснувшую пассажирку Air Canada забыли в самолете
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
«Калашников» создал гражданскую версию АК-12
Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца.
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В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
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Усовершенствования означают, пишет The Verge, что Raspberry Pi 4 в максимальной конфигурации с 4 ГБ памяти теперь можно использовать, как замену бюджетному офисному ПК.
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Обновлено 22 июня в 00:04
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На Чкаловском проспекте обрушился балкон
Сегодня, 24 июня, в Петроградский районе обрушился балкон.
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Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность
Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
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