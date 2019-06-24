По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовностьРБК 04:20

В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.

По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

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