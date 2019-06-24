Армия и оружие

По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовностьРБК 04:20

В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
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В ЦВО в рамках внезапной проверки боеготовности развернута система полевых подвижных средств управления войсками

ТК Звезда11:10

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

RT на русском07:07

По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

РБК04:20

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

ТАСС04:18

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

Газета.Ru08:17

В Минобороны раскрыли подробности внезапной боевой проверки

Российская газета05:00

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

РИА Новости03:59
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:10, Вашингтон

Путин поднял армию ради Центральной Азии

Вести.UZ10:55
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:10, Вашингтон
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Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
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Политика

Грузинские депутаты отказались ехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов и социал-демократов» отказались ехать в Москву на форум «Развитие парламентаризма», заявил глава парламентской фракции Георгий Ломая.
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Восстановлено электроснабжение Петроградского района Петербурга

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Происшествия

В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек

Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Хосе, среди них предполагаемый злоумышленник, сообщил местный телеканал АВС7.
Обновлено в 14:16
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В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа

Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
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Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

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Для сравнения, цена на Porsche Macan в США начинается от 49,9 тысячи долларов.
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Политика

Украина ответила России по транзиту газа

Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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Происшествия

Уснувшую пассажирку Air Canada забыли в самолете

Обновлено в 10:22
Армия и оружие

«Калашников» создал гражданскую версию АК-12

Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца.
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В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
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Микро-ПК Raspberry Pi 4 справится с офисными задачами

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Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
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