Политика
По нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила чистая нефть из РоссииКоммерсантъ 08:30
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть. О нормализации качества поставляемой нефти также заявили в Минэнерго России.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:17, Ашберн
Космос
Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.
Обновлено в 12:54
Общество
Москвичей предупредили о рекордном падении атмосферного давления
В Москве и Московской области 2 мая ожидается резкое падение атмосферного давления, сообщает ИА "Метеоновости".
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Политика
В Белом доме заявили о правовых неточностях в докладе Мюллера
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение двух лет проводил расследование дела о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США, противоречит существующему праву.
Обновлено в 16:44
Авто
Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием
Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Экономика
Россия закупила больше всего золота в 2019 году, сообщают СМИ
Отмечается, что всего было закуплено 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
Обновлено вчера в 17:28
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Хоккей
Финляндия обыграла Чехию в матче Евротура
Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).
Обновлено в 13:50
Политика
Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Обновлено в 16:51
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено в 16:39
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Происшествия
В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе
В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Происшествия
СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти
Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Два человека погибли в Китае после падения с горки в парке развлечений
Еще 12 человек получили травмы В китайском парке аттракционов в результате несчастного случая погибли два человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян появилась в сногсшибательном обтягивающем наряде, сквозь который просвечивалось нижнее бельё
Ким Кардашьян, известная американская звезда реалити-шоу и всемирно известная нестандартная модель, продемонстрировала свою фигуру в обтягивающем наряде от Жан-Поля Готье.
Обновлено в 12:09