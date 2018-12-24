Выборы глав регионов пройдут в единый день голосования в сентябре 2019 года как минимум в 14 субъектах. По словам собеседника РБК, близкого к администрации президента, Кремль с сентября начал рекомендовать регионам вводить ответственных за соцсети.

с чего всё началось

Поводом для нововведения, которое пока не приказывают, а всего лишь настоятельно рекомендуют главам регионов, стали многочисленные жалобы на местные власти в социальных сетях.

По настоянию Кремля губернаторы назначат ответственных за соцсети

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