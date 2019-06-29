Политика

По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларацияАпрал 03:45

Ранее сообщалось, что работа над этим документом идет непросто. Однако руководители государств сумели найти компромиссы, обратив свое внимание не на противоречия, а на точки соприкосновения. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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Саммит G20. Премьер-министр Японии Абэ подвел итоги

Absolut TV05:19

Лидеры G20 смогли принять общую декларацию по итогам саммита

Московский Комсомолец02:26

По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларация

Апрал03:45

Абэ подвел итоги саммита G20

ТАСС02:30

Итоги саммита G20 подведены

Красная весна04:01
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