Политика

По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларацияАпрал 03:45

Ранее сообщалось, что работа над этим документом идет непросто. Однако руководители государств сумели найти компромиссы, обратив свое внимание не на противоречия, а на точки соприкосновения. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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Итоги саммита G20 подведены

Красная весна04:01

По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларация

Апрал03:45

Абэ подвел итоги саммита G20

ТАСС02:30

Лидеры G20 смогли принять общую декларацию по итогам саммита

Московский Комсомолец02:26
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Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.
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Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти

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Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.
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Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 год, заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп пришел к власти только благодаря вмешательству России в выборы.
Обновлено вчера в 20:23
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Фото с ручками малыша Анна Тарасова разместила в социальных сетях. Звезда советского кино Алиса Фрейндлих в 84 года стала прабабушкой.
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Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
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