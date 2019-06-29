Политика
По итогам саммита G20 в Осаке принята итоговая декларацияАпрал 03:45
Ранее сообщалось, что работа над этим документом идет непросто. Однако руководители государств сумели найти компромиссы, обратив свое внимание не на противоречия, а на точки соприкосновения. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
Обновлено вчера в 09:57
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Политика
Путин назвал дело Голунова произволом
Ситуация с журналистом Иваном Голуновым – не несправедливость, а произвол, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит G20.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Путин рассказал о встрече с Трампом
Обновлено в 04:26
Политика
Медведчук отказался от роли посредника Зеленского в переговорах с РФ
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается быть посредником президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Украиной и Россией, передает телеканал «112».
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Skrytá Pravda (Чехия): люди в России якобы мрут от голода (Skrytá pravda)
Что касается общегосударственных данных, то средняя номинальная заработная плата в России в марте выросла по сравнению с прошлым годом на 5,2% до 45 тысяч рублей.
Обновлено в 01:58
Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Обновлено вчера в 07:34
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Происшествия
ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку
Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.
Обновлено в 03:50
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 03:24
Общество
Общегородской выпускной повторят в Воронеже в следующем году
Обновлено в 02:42
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11
Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Джимми Картер назвал Трампа нелегитимным президентом
Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 год, заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп пришел к власти только благодаря вмешательству России в выборы.
Обновлено вчера в 20:23
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Температура в субботу в Москве может достигнуть показателя 1948 года
Впервые за 71 год 29 июня в Москве понизится температура до осенних значений, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:01
Футбол
Le Parisien: «ПСЖ» готов снизить цену на Неймара
Ранее парижский клуб хотел выручить от продажи бразильца 300 миллионов евро, но теперь планирует расстаться с ним за 222 миллиона.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих стала прабабушкой: внучка актрисы родила первенца
Фото с ручками малыша Анна Тарасова разместила в социальных сетях. Звезда советского кино Алиса Фрейндлих в 84 года стала прабабушкой.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Автобус столкнулся со скорой в центре Саратова
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Политика
Путин и Эрдоган обсудили поставки С-400
Обновлено вчера в 23:19
Кино
В Китае самым кассовым российским фильмом стал «Движение вверх»
Напомним, «Движение вверх» стало самым кассовым фильмом в российской истории, заработав в отечественном прокате более трех миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:01
Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено вчера в 03:07