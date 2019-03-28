Экономика

По итогам реализации 6 инвестпроектов в Ярославской области будет создано полтысячи рабочих местЯрославский регион. Северный край 07 июня в 06:45

Инвестиции на начальном этапе составят миллиард рублей, будет создано порядка 300 рабочих мест. Производственная фирма «Аксиос» планирует строительство в Тутаеве комплекса по изготовлению промышленных уплотнительных элементов и создание нового направления в области металлообработки.
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В области появится пятьсот новых рабочих мест по итогам реализации шести инвестпроектов

Первый Ярославский07 июня в 06:50

Дмитрий Миронов: взаимодействие с Ростехом позволит повысить промышленный и экспортный потенциал Ярославской области

Ярославский регион. Северный край07 июня в 07:23

Ярославская область намерена подписать в ходе ПМЭФ соглашения на 100 млрд рублей

ТАСС06 июня в 17:02
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Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года

Обновлено в 10:22
Происшествия

«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян

Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено в 22:35
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» возглавил рейтинг лучших танков мира

По мнению аналитиков из издания World Digital News, российский танк Т-14 «Армата» является лучшим танком мира.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток

Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".
Обновлено в 23:09
Автоспорт

Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
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Игры

В Fallout 76 появится королевская битва

Обновлено в 22:36
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком наряде

Актриса Дарья Мороз прошлась по красной ковровой дорожке "Кинотавра" в смелом мини.
Обновлено в 21:52
Футбол

Сборная Португалии стала первым победителем Лиги наций УЕФА

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов в финале Лиги нацией УЕФА.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»

Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО «Росагролизинг» вместо Росимущества.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Сотни тысяч гонконгцев вышли на протесты против закона об экстрадиции

Обновлено в 13:37
Футбол

Руни высказался против перехода Бэйла в «Манчестер Юнайтед»

Вы могли бы привлечь Роналду, Месси, Рамоса или Бэйла, но это будет стоить вам 350 млн фунтов, и вы получите игрока на два года и все.
Обновлено в 23:34
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца

Обновлено в 20:03
Политика

Суд Молдавии временно лишил Додона полномочий президента

Конституционный суд Молдавии принял решение временно передать президентские полномочия временно исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.
Обновлено в 03:00
Общество

Российских чиновников пристыдили за несерьезный внешний вид

Для российских чиновников разработали рекомендации по дресс-коду.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

На вокзале в Уфе произошла стрельба

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Культура

Егор Крид отдает «Гелик» за лайки

Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет

Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено в 10:24
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено в 19:08
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено в 22:16
ЖКХ

Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей воды

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Шоу-бизнес

Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы

9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.
Обновлено в 10:00
Политика

Орешкин: план Абэ по сотрудничеству с Россией уже дал результаты

Обновлено в 23:29
Армия и оружие

Крейсер ВМС США «подрезал» российский корабль не в случайное время

Обновлено 07 июня в 09:21
Происшествия

Два человека погибли во время протестов на Гаити

Обновлено в 22:58
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
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Дмитрий Юрьевич Миронов
Российский работник органов государственной охраны и органов внутренних дел, политик. Губернатор Ярославской области с 28 июля 2016 года.
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Область в России
Субъект Российской Федерации. Территория области в торжественных речах и исторической литературе часто называется Ярославией, Ярославщиной, Ярославским краем. Образована 11 марта 1936 года, в современных границах - с 13 августа 1944 года. Объединяет 17 муниципальных районов и 3 городских округа.
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