Экономика
По итогам реализации 6 инвестпроектов в Ярославской области будет создано полтысячи рабочих местЯрославский регион. Северный край 07 июня в 06:45
Инвестиции на начальном этапе составят миллиард рублей, будет создано порядка 300 рабочих мест. Производственная фирма «Аксиос» планирует строительство в Тутаеве комплекса по изготовлению промышленных уплотнительных элементов и создание нового направления в области металлообработки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В области появится пятьсот новых рабочих мест по итогам реализации шести инвестпроектов
Первый Ярославский07 июня в 06:50
Дмитрий Миронов: взаимодействие с Ростехом позволит повысить промышленный и экспортный потенциал Ярославской области
Ярославский регион. Северный край07 июня в 07:23
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:48, Ашберн
Общество
Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года
Обновлено в 10:22
Происшествия
«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян
Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено в 22:35
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» возглавил рейтинг лучших танков мира
По мнению аналитиков из издания World Digital News, российский танк Т-14 «Армата» является лучшим танком мира.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток
Эскадренный миноносец Японии прибыл во Владивосток для совместных учений "Сарекс-2019", передает РИА "Новости".
Обновлено в 23:09
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено в 22:40
Игры
В Fallout 76 появится королевская битва
Обновлено в 22:36
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком наряде
Актриса Дарья Мороз прошлась по красной ковровой дорожке "Кинотавра" в смелом мини.
Обновлено в 21:52
Футбол
Сборная Португалии стала первым победителем Лиги наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов в финале Лиги нацией УЕФА.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»
Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО «Росагролизинг» вместо Росимущества.
Обновлено в 18:57
Футбол
Руни высказался против перехода Бэйла в «Манчестер Юнайтед»
Вы могли бы привлечь Роналду, Месси, Рамоса или Бэйла, но это будет стоить вам 350 млн фунтов, и вы получите игрока на два года и все.
Обновлено в 23:34
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Обновлено в 20:03
Политика
Суд Молдавии временно лишил Додона полномочий президента
Конституционный суд Молдавии принял решение временно передать президентские полномочия временно исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.
Обновлено в 03:00
Общество
Российских чиновников пристыдили за несерьезный внешний вид
Для российских чиновников разработали рекомендации по дресс-коду.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
На вокзале в Уфе произошла стрельба
Обновлено в 13:44
Культура
Егор Крид отдает «Гелик» за лайки
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Проект советского самолета обогнал разработки США на два десятка лет
Американское специализированное издание The National Interest, занимающтеся военно-политической аналитикой, признало разработку советского ядерного бомбардировщика опередившей авиастроение США на десятки лет.
Обновлено в 10:24
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено в 19:08
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено в 22:16
ЖКХ
Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей воды
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Шоу-бизнес
Нюша нежно поздравила мужа с днем рождения и показала фото со свадьбы
9 июня свой день рождения отмечает супруг певицы Нюши — главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Крейсер ВМС США «подрезал» российский корабль не в случайное время
Обновлено 07 июня в 09:21
Происшествия
Два человека погибли во время протестов на Гаити
Обновлено в 22:58
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17