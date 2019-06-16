Происшествия
По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное делоREGNUM 08:49
По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»). Следователи провели осмотр места происшествия.
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с чего всё началось
«Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»)», — говорится в сообщении стражей порядка.Известия07:18
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