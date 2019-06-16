По факту возгорания дома в Лопатках возбудили уголовное делоПензаИнформ 05:46

В Бессоновском районе возбуждено уголовное дело по факту возгорания дома в селе Лопатки. Пожар случился поздним вечером в субботу, 15 июня.

По факту возгорания дома в Лопатках возбудили уголовное дело

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