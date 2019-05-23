Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное делоREGNUM 13:32

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба СК России.
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В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
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Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

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