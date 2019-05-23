Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное делоREGNUM 13:32

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба СК России.
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СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово

РБК12:39

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РЕН ТВ10:40

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

РИА Новости12:03

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

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СК возбудил уголовное дело после смерти дебошира с рейса Москва - Симферополь

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СКР возбудил дело после смерти пассажира авиарейса Москва—Симферополь

Говорит Москва12:53

Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер

Lenta.ru11:11
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Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Авто

Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb

Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
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Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Политика

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра Абызова

Обновлено в 06:20
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Резкое похолодание ожидается в столице

В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика

Зеленский исключил возможность диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключает возможность переговоров с Россией. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 09:09
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
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Происшествия

СК завел дело после гибели пациентки в онкодиспансере в Воронеже

Обновлено в 03:29
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Общество

Роскачество не нашло идеального глазированного сырка

Обновлено в 12:17
Политика

США могут включить Huawei в возможную торговую сделку с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами в Белом доме пообещал включить китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei в торговое соглашение между США и КНР, если оно когда-нибудь будет подписано.
Обновлено в 16:51
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Гаджеты

Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций человека

Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 08:17
Игры

В Epic Games Store начали раздавать RiME

Сборник хоррор-историй Stories Untold начали раздавать в Epic Games Store всего неделю назад, и эта акция продлится ещё семь дней.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Здоровье

Волгоградцы узнали о нормах потребления воды

В нашем материале вы узнаете, сколько воды на самом деле нужно человеческому организму. Волгоград, 24 мая / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 16:11
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
Политика

В Нидерландах стартовали выборы в Европарламент

Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама. Нидерланды стали первой страной, которая начала выборы.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Сирийские боевики снова обстреляли российскую авиабазу

Террористические группировки в Сирии запустили 17 ракет в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Футбол

«Зенит» интересуется вратарем БАТЭ Щербицким

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий может перейти в «Зенит». Российский клуб интересуется футболистом, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 16:44
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