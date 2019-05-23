По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное делоREGNUM 13:32

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба СК России.

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

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