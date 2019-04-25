Происшествия
По факту пожара в Ильинском на Сахалине возбудили уголовное делоАСТВ 01:48
Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Сахалинской возбудил уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ - нарушение требований пожарной безопасности.
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Три человека погибли, один серьезно пострадал при пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2
Эхо Москвывчера в 20:06
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Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Хоккей
Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.
Обновлено в 03:03
Политика
Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов
На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов
Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.
Обновлено в 02:52
Политика
Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры
На острове Русский во Владивостоке проходят переговоры между делегациями России и КНДР во главе с лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.
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Общество
В России впервые назначен штраф за оскорбление власти
Согласно новым поправкам в закон, подписанным главой государства 18 марта, за скобление власти в интернете суд имеет право оштрафовать от 30 до 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
Обновлено в 01:02
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова
Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Политика
Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки бутылок
Как пишут производители, из-за этого заводы понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона.
Обновлено вчера в 01:16
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир
На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 2017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
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Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Путин утвердил ежегодную денежную выплату участникам ВОВ ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ко Дню Победы устанавливается ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей некоторым категориям граждан.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Проблемы с экологией опаснее ядерного оружия, считает экс-глава СВР
Экологическая катастрофа является более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие.
Обновлено в 02:49
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:21
Футбол
«Тамбов» одержал первую победу под руководством Григоряна
В матче 33-го тура ФНЛ Тамбов принимал ярославский Шинник.
Обновлено вчера в 13:36
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Музыка
Мадонна выпустила первый за четыре года музыкальный клип
Ролик, размещенный на странице исполнительницы в YouTube, стал для нее первым музыкальным видео за последние четыре года.
Обновлено в 03:19
Экономика
Хакеры стали активнее атаковать клиентов банков
Хакеры стали активнее атаковать клиентов банков Рост атак на корпоративных клиентов банков в 2018 году составил 89%, отмечается в аналитическом отчете Solar JSOC.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцами
В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51