Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное делоRT на русском 12:49

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московское управление МВД.
Читать в источнике

Подробнее о событии

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

RT на русском12:49

МВД назвало сумму ущерба от хищений в РУСАДА

РБК12:59

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Коммерсантъ12:57

Уголовное дело возбудили по фактам хищений в Российском антидопинговом агентстве

Эхо Москвы15:00

Полиция возбудила дело по факту мошенничества в РУСАДА

РИА Новости12:38

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения 1 млн рублей в РУСАДА

ТАСС12:33

Что произошло за день: суббота, 13 апреля

Интерфакс13:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Экономика

Вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается

Вице-премьер России Максим Акимов заверил, что опрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается.
Обновлено в 15:17
Гаджеты

Основные технические характеристики Honor 8S раскрыли до анонса

Размер экрана составит 5,71 дюйма, а его разрешение будет 1520 x 720 точек.
Обновлено в 11:39
Общество

В Калининграде проходит финал школьной олимпиады по литературе

Приехали более 250 старшеклассников из 72-х регионов страны.
Обновлено в 14:35
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Интернет

Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами

Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в постовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
Обновлено в 15:58
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.
Обновлено вчера в 16:02
Автоспорт

Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне»

Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 04:51
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 13:10
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Наука

Грибковая суперинфекция захватывает мир

По словам американских ученых, заболевание, которое распространяется с небывалой скоростью, обнаружили в Японии в 2009 году и не посчитали опасным.
Обновлено в 15:39
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко дали прозвище Туфель

Украинский политик Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых Петра Порошенко прозвали Туфель.
Обновлено в 15:58
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Футбол

Марио Фернандес заявил, что судья «убил» ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

«Я тебя обожаю». Ольга Бузова показала, как проводит время в постели

«Круто», «Сразу видно, выспалась», «Теперь я точно поняла, за что я тебя обожаю», - такие комментарии оставили подписчики Оли.
Обновлено в 09:59
Путешествия

Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов

Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли

Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Политика

Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского

Обновлено в 08:14
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в Москве

Зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Авто

Volkswagen Polo в марте стал самым популярным автомобилем в Петербурге

Обновлено в 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное