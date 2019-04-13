По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное делоRT на русском 12:49

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московское управление МВД.

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

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