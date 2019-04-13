Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное делоRT на русском 12:49
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московское управление МВД.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Авто
Чтобы фары светили ярче: дедовский способ
Для улучшения освещения дороги имеется несколько дедовских способов, позволяющих увеличить яркость фар.
Обновлено в 12:06
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Футбол
Ахметов во время матча ЦСКА — «Оренбург» написал: «Так убивать нельзя»
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов во время матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом» опубликовал неоднозначное сообщение.
Обновлено в 08:45
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Обновлено в 14:26
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве
МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Партия броневиков Hummer прибыла на Украину из США
35 боевых машин Hummer прибыли из США в порт Одессы. Их направят в боевые подразделения в Донбассе.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Исследователи из Нидерландов предложили новый способ избавления от запаха пота без использования дезодорантов.
Обновлено в 13:21
Наука
Тюменские ученые изучили влияние мелатонина на биоритмы
Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Игры
Утечка: в сети появился новый постер Star Wars Jedi: Fallen Order
Магазин Amazon преждевременно начал предварительную продажу футболок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых запечатлён постер сюжетной адвенчуры.
Обновлено 11 апреля в 14:51
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»
"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12
Футбол
«Шахтер» и «Динамо» одержали победы перед очным матчем
"Шахтер" разгромил "Зарю" в матче 24-го тура чемпионата Украины - 3:0.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Путешествия
Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Политика
Евросоюз уступил место главного торгового партнера России – Лавров
В результате главным торговым партнером страны теперь является не Евросоюз, а Китай, страны СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона и БРИКС, заявил глава российского МИД во время своего выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
Обновлено в 10:52
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00