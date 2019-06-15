Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской областиТАСС вчера в 15:33
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее полиция сообщала о семи погибших и двух пострадавших.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:59, Вашингтон
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
Украинские футболисты выиграли молодежный чемпионат мира
Встреча завершилась со счетом 3:1. Примечательно, что первыми счет в матче открыли футболисты южнокорейской сборной – уже на пятой минуте в ворота Украины был назначен пенальти, который реализовал Ли Кан Ин.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Общество
«Свенска дагбладет» встретилась с проповедником ненависти: «Геи – хищники» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)
Проповедник ненависти Стивен Андерсон прославился резкими высказываниями о геях, евреях, мусульманах и феминистках.
Обновлено в 05:25
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкую клубнику
Сладость клубники можно выявить по черенку: если листки прилегают к ягоде плотно, то она с кислинкой; если есть расстояние - ягода сладкая.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым
Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Обновлено в 02:26
Политика
Крымчане анонимно расскажут о целя поездок на Украину
Власти Украины планируют анонимное анкетирование жителей Крыма на тему целей их поездок в страну, сообщает "Униан".
Обновлено в 05:28
Политика
Отношение британцев к Борису Джонсону показал опрос
Согласно опросу, 47% британцев полагают, что Джонсону удастся победить лейбористов, а также Партию Brexit на предстоящих парламентских выборах.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Культура
Загитова выступила под любимую песню Медведевой
В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Футбол
«Бавария» хочет арендовать Бэйла у «Реала»
В услугах 29-летнего валлийца заинтересована «Бавария», которая готова арендовать футболиста, утверждает The Sun.
Обновлено в 03:25
Политика
Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС
Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Баскетбол
«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram
Певица любит рассказывать о них поклонникам и даже завела отдельный хештег для публикаций о детях - #мартемки.
Обновлено в 04:49
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Общество
Бари Алибасова могут увезти на реабилитацию в Казахстан
Бари Алибасова госпитализировали с ожогами внутренних органов после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие
Почему РФ опередила всех в создании нового оружия
В США, где затраты на военные нужды превосходят оборонный бюджет РФ почти в 17 раз, о гиперзвуковом оружии говорят пока только в будущем времени.
Обновлено 13 июня в 12:40
Наука
Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймы
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено вчера в 20:23
Авто
Что делать, если вам пришел штраф за проданный авто
Если нового автовладельца остановят сотрудники ГАИ, то, во-первых, номера будут сняты с автомобиля, во-вторых, он получит штраф в размере 1500 рублей, и в-третьих, он не сможет пользоваться машиной до тех пор, пока не оформит машину на себя.
Обновлено вчера в 23:00