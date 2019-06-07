Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемогоДождь вчера в 15:13
Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщается на сайте СК. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
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Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.
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Задержан восьмой подозреваемый по делу об убийстве спецназовца Никиты Белянкина
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Агентство Москвавчера в 10:11
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