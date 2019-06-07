По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемогоДождь вчера в 15:13

Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.

Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщается на сайте СК. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого

Наука Обнаружены следы охватившей всю Европу эпидемии Юстиниановой чумы Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.

Экономика «Макдоналдс» откроет ресторан в Сбербанке "Макдоналдс" откроет ресторан в Сбербанке. Соглашение об этом компании подписали накануне в рамках Петербургского экономического форума.

Происшествия 23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии 23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.

Авто Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.

Экономика РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе Российские железные дороги (РЖД) в текущем году запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.

Политика Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.

Транспорт В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.

Происшествия В Свердловской области загорелась исправительная колония В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Политика Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".

Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.

Происшествия В ОБСЕ призвали отпустить журналиста «Медузы» Голунова Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также указал на необходимость избегать преследования журналистов за их профессиональную деятельность.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.

Политика Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.

Происшествия В Москве бандиты на Audi отобрали у прохожих 12 миллионов В столице банда на иномарке отобрала у прохожих почти 12 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".

Экономика Ростех разработает беспилотники для «Роснефти» Госкорпорация "Ростех" и "Роснефть" в пятницу подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о разработке для нефтяной компании специальных авиационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.

Политика Делегация из стран ЕС прибыла в Крым Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Игры Утечка: Elden Ring — совместная игра FromSoftware и Джорджа Мартина В сеть по ошибке Bandai Namco попал постер Elden Ring — по данным инсайдера Дэниеля Ахмада, это и есть совместный проект FromSoftware и Джорджа Мартина, о котором уже некоторое время гуляют слухи.

Гаджеты Опубликованы первые скриншоты новой операционной системы Huawei Новая операционная система станет доступна уже осенью 2019 года. В Сети опубликовали первые изображения новой операционной системы Huawei.