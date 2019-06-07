Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантовLenta.ru 06:54
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, один из них сам явился в правоохранительные органы.
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Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.ТАСС06:22
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Задержаны еще три фигуранта дела о драке, в которой погиб спецназовец ГРУ Н.Белянкин
Агентство Москва06:04
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В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
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ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга
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Обновлено в 07:01
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Обновлено в 06:05
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Обновлено в 06:59
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Сегодня, 7 июня, президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, о чем сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
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Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, сказал своим адвокатам, что сожалеет о том, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».
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