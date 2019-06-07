Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантовLenta.ru 06:54
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, один из них сам явился в правоохранительные органы.
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Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.
с чего всё началось
Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.ТАСС06:22
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