Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантовLenta.ru 06:54

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС. Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, один из них сам явился в правоохранительные органы.
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Светлана Петренко
Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.
— Светлана ПетренкоRT на русском 08:27
с чего всё началось

СК задержал еще троих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
ТАСС06:22

Подробнее о событии

Арестованы все семеро задержанных по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ

ТАСС10:45

Суд арестовал еще двоих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Известия10:04

Арестованы все участники смертельной драки со спецназовцем ГРУ

Вести.Ru10:55

Еще трех человек задержали по делу об убийстве спецназовца в Путилкове

Телеканал 360°09:05

Красногорский городской суд Подмосковья арестовал всех семерых задержанных по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Эхо Москвы10:31

СК задержал еще трех фигурантов дела об убийстве спецназовца в Красногорске

РЕН ТВ06:24

Суд в Красногорске арестовал седьмого фигуранта дела о драке, в которой погиб спецназовец ГРУ

Агентство Москва10:11
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Один из украинских «Оппозиционных блоков» объединился с рядом партий

Украинские политические партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши» Евгения Мураева, «Видродження» и «Доверяй делам» мэров Харькова и Одессы решили вместе идти на внеочередные выборы в Верховную Раду.
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В Москве задержали корреспондента «Медузы»

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36-летняя Юлия Ковальчук показала подтянутую фигуру в бикини

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Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Политика

Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
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Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
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Происшествия

В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания

Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Политика

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Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
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Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
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Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним

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Космос

NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов

Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт в свою очередь отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.
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Кино

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Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Политика

Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

Обновлено в 05:40
Музыка

«Аигел» освятили ресторан с Данилой Холодковым

Режиссёром и сценаристом ролика выступил Илья Соловьев, в главной роли снялся участник команды Shortparis Данила Холодков.
Обновлено в 11:04
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
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Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

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Энергетика

Путин объяснил формулу образования цен на газ

Цена на газ зависит от корзины энергетических продуктов, в том числе от колебания цены сырой нефти - такова формула ценообразования, изменение которой, впрочем, можно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
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Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов.
Обновлено в 12:09
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

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Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
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Происшествия

Пресс-секретарь Алибасова рассказал о состоянии продюсера

Пресс-секретарь продюсера Бари Алибасова опроверг информацию о том, что знаменитости стало хуже.
Обновлено в 07:26
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
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Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж

Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
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