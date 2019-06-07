По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанныхГазета.Ru 10:21

По делу о драке уже арестованы на два месяца четверо фигурантов: обвиняемый в убийстве безработный россиянин Сергей Ходжанян, а также гражданин РФ Сурен Маркосян и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян, которым инкриминируется хулиганство.

с чего всё началось

Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.

Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС. Красногорский городской суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовой драке - гендиректора строительной фирмы Давида Егиазаряна.

По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных

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