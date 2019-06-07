Происшествия
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанныхГазета.Ru 10:21
Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС. Красногорский городской суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовой драке - гендиректора строительной фирмы Давида Егиазаряна.
Читать в источнике
Оценить16
Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.
с чего всё началось
По делу о драке уже арестованы на два месяца четверо фигурантов: обвиняемый в убийстве безработный россиянин Сергей Ходжанян, а также гражданин РФ Сурен Маркосян и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян, которым инкриминируется хулиганство.ТАСС06:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:20, Ашберн
Происшествия
Катер врезался в опору моста в Петербурге
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным
Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:56
Политика
Суд Украины арестовал российские «Русланы»
В Киеве суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Кино
В Нью-Йорке бесплатно покажут «Анну Каренину»
Продюсер фонда фестиваля «Вишневый сад» Мария Шкловер пояснила, что показ «Анны Каренины» даст старт этому ежегодному фестивалю искусств на территории Нью-Йорка.
Обновлено в 09:22
Футбол
Гвардиола: «В мире нет лучшего места для работы тренером, чем Англия»
Во многих местах фанаты освистывают вас, если вы не побеждаете, но здесь они всегда вас поддерживают.
Обновлено в 12:57
Политика
Путин считает Зеленского хорошим актером
Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались
Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались после четырех лет романа и рождения дочери, передает People со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Заммэра Якутска задержали по подозрению во взятке в 114 млн рублей
Заммэра Якутска был задержан по подозрению в получении взятки недвижимостью на общую сумму в 114 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Политика
Чайка предложил вернуть прокурорам право на аресты без суда
Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказался за возвращение прокурорам права на аресты.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Политика
На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом
Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
Экономика
Второй блок АЭС «Аккую» в Турции планируют начать строить в конце лета
Начало строительства с участием России второго энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается ориентировочно в конце лета - начале осени нынешнего года, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Обновлено в 13:13
Авто
Седан Genesis G70 смог повторить трюк из «Форсажа»
Премиальному седану Genesis G70 удалось повторить трюк из популярного фильма «Форсаж».
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Финансы
Доллар слабо растет в ожидании статистики из США
Курс доллара слабо растет к другим мировым валютам в ожидании статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:01
Экономика
Силуанов верит в создание в России сотни сильных брендов одежды и обуви
"Если уж министерство промышленности создало такой крутой бренд, как Aurus, то я уверен, что в легкой промышленности под вашим руководством создастся сотня брендов высококачественных, которые будут пользоваться популярностью и в России, и за рубежом", - отметил в свою очередь Силуанов.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Пушилин ответил на обещание Зеленского жестких ответов в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал на обещания президента Украины Владимира Зеленского «жестко отвечать» в Донбассе.
Обновлено в 08:32
Общество
Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ
Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
Теннис
Вондроушова сыграет в финале «Ролан Гаррос» с Эшли Барти
Обновлено в 10:35
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Политика
Путин поручил вывести РФ на среднеевропейский уровень жизни
Глава государства Владимир Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Три тысячи журналистов подписали требование освободить Голунова
Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер сообщил, что к настоящему моменту почти три тысячи журналистов подписали требование освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:28