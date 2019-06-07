Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще троеИзвестия 08:46

Еще троих участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, задержали в пятницу, 7 июня, в Красногорске. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Светлана Петренко
Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.
— Светлана ПетренкоRT на русском 08:27
с чего всё началось

СК задержал еще троих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
ТАСС06:22

Подробнее о событии

Задержаны еще трое фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца

РИА Новости08:16

Фигурантов дела об убийстве экс-бойца спецназа объявили в розыск

РБК09:00

Задержаны ещё три фигуранта дела об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ

Говорит Москва07:08

СК объявил в розыск участников драки, в которой был убит экс-спецназовец ГРУ

ТАСС08:42

По делу об убийстве бойца ГРУ в Подмосковье задержали еще троих

Коммерсантъ06:39

В Подмосковье задержали еще троих участников драки, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ

Комсомольская правда07:00

СК объявил в розыск соучастников убийства спецназовца ГРУ Н.Белянкина

Агентство Москва08:54
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Происшествия

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Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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МЭА прогнозирует лидерство США в сфере экспорта СПГ

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