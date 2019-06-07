Происшествия
По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще троеИзвестия 08:46
Еще троих участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, задержали в пятницу, 7 июня, в Красногорске. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.
с чего всё началось
Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.ТАСС06:22
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В Подмосковье задержали еще троих участников драки, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ
Комсомольская правда07:00
Защита обжаловала арест подозреваемого по делу о драке с гибелью спецназовца ГРУ
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
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