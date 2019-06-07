По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще троеИзвестия 08:46

Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

с чего всё началось

Четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу. Также сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте ещё троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск.

Еще троих участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, задержали в пятницу, 7 июня, в Красногорске. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

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