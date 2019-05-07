По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человекаИзвестия 05:52

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». По его словам, сейчас все они находятся в СИЗО, а материалы дела были переданы в прокуратуру.

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

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