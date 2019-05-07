Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человекаRT на русском 06:12
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
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Политика
Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов
Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Общество
В Чечне заработало первое женское такси
Проект создания женского такси в Чечне одобрил арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, который выделил кредит.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе
В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Обновлено в 07:06
Политика
Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность
Обновлено в 07:13
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Общество
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Авто
Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross
Специалисты провели фронтальный краш-тест вседорожного хэтчбэка Lada Xray Cross.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая
Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:34
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Политика
В Госдепе объяснили отзыв посла США из Киева сменой власти на Украине
Йованович получила должность посла США на Украине в 2016 году.
Обновлено в 05:48
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
На суде по делу «Зимней вишни» пристав упал в обморок
Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 04:32
Происшествия
Семьям погибших в Шереметьево выплатят по 9 миллионов
Обновлено в 06:56
Происшествия
МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100
Обновлено вчера в 05:35
Футбол
Годин объявил об уходе из «Атлетико»
Обновлено в 07:24
Экономика
Правительство утвердило правила предоставления субсидий туроператорам
«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов», — говорится в постановлении.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке
В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:49
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество
Суд отклонил иск инвалида к Бузовой и Баскову
Ружников, являющийся инвалидом первой группы, указал в иске, что потерял вложенные 808 тысяч рублей и других денег не имеет.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею
Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги.
Обновлено в 06:05
Экономика
Минфин РФ предложил ЦБ скрывать реорганизации банков из-за санкций
Минфин России порекомендовал Центробанку не раскрывать информацию о реорганизации кредитных учреждений в случае, если руководство последних находится под зарубежными санкциями.
Обновлено в 06:33
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23