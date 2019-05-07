Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человекаRT на русском 06:12

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
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Новак сообщил о задержаниях по делу о загрязнении нефти в «Дружбе»

РБК06:27

Новак предложил повысить штраф за нарушение регламента качества нефти

РИА Новости06:28

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

RT на русском06:12

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Взгляд.ру06:12

Новак сообщил об аресте четырех человек по делу о загрязнении «Дружбы»

Ведомости07:06

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Известия05:52

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

ТАСС06:14
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Политика

Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов

Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Общество

В Чечне заработало первое женское такси

Проект создания женского такси в Чечне одобрил арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, который выделил кредит.
Обновлено в 05:48
Интернет

Twitter разрешил пользователям добавлять медиафайлы в ретвиты

Обновлено в 07:15
Происшествия

Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе

В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 07:06
Политика

Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность

Обновлено в 07:13
Футбол

«Зенит» сообщил РПЛ о награждении команды медалями на матче с ЦСКА

Обновлено в 06:02
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Общество

Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади

Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Авто

Опубликованы результаты краш-теста Lada Xray Cross

Специалисты провели фронтальный краш-тест вседорожного хэтчбэка Lada Xray Cross.
Обновлено вчера в 08:54
Политика

Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая

Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в российском дипведомстве сообщили, что в ходе переговоров в Финляндии Лавров и Помпео договорились провести новую встречу 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:34
Футбол

СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

Обновлено в 05:49
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Политика

В Госдепе объяснили отзыв посла США из Киева сменой власти на Украине

Йованович получила должность посла США на Украине в 2016 году.
Обновлено в 05:48
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия

На суде по делу «Зимней вишни» пристав упал в обморок

Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 04:32
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьево выплатят по 9 миллионов

Обновлено в 06:56
Общество

Половина россиян решили принять участие в праздновании Дня Победы

Обновлено в 04:53
Происшествия

МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100

Обновлено вчера в 05:35
Футбол

Годин объявил об уходе из «Атлетико»

Обновлено в 07:24
Экономика

Правительство утвердило правила предоставления субсидий туроператорам

«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов», — говорится в постановлении.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке

В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:49
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество

Суд отклонил иск инвалида к Бузовой и Баскову

Ружников, являющийся инвалидом первой группы, указал в иске, что потерял вложенные 808 тысяч рублей и других денег не имеет.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Общество

Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею

Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги.
Обновлено в 06:05
Экономика

Минфин РФ предложил ЦБ скрывать реорганизации банков из-за санкций

Минфин России порекомендовал Центробанку не раскрывать информацию о реорганизации кредитных учреждений в случае, если руководство последних находится под зарубежными санкциями.
Обновлено в 06:33
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
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