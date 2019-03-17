Происшествия
Полиция раскрыла детали расследования теракта в Новой ЗеландииГазета Кемерова 00:13
В полиции Новой Зеландии полагают, что трое задержанных по делу о теракте в городе Крайстчерч не причастны к нападению на мечети. Один человек уже освобождён, а двум другим предъявлены обвинения по делам, не связанным с терактом. Об этом сообщил руководитель новозеландской полиции Майк Буш.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальной странице полиции в Twitter, в ходе следственных действий по месту жительства исполнителя теракта Брентона Тарранта в Данидине был взят под стражу еще один человек.Аргументы и Фактывчера в 22:27
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