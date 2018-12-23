с чего всё началось

Четверо сотрудников подрядной организации ФГУП "УС-30 СМУ-680" задержаны в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в шахте "Уралкалия" в Соликамске (Пермский край).

По делу о пожаре в шахте в Соликамске задержаны четыре человека

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