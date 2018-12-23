Происшествия
По делу о пожаре в шахте в Соликамске задержаны четыре человека
По делу о пожаре в шахте в Соликамске задержаны четыре человекаВести.Ru06:44
Четверо сотрудников подрядной организации ФГУП "УС-30 СМУ-680" задержаны в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в шахте "Уралкалия" в Соликамске (Пермский край).
Вести.Ru06:44
с чего всё началось
В рамках расследования, в качестве подозреваемых задержаны: Андрей Купришкин, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, — начальник участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680».Пермский интернет-журнал Звезда06:49
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Четверых задержали, дело на контроле СК России. Как в Соликамске расследуют гибель горняков в шахте
Сайт города Пермь 59.ru08:11
Следственный комитет: По делу о пожаре на шахте в Соликамске задержано четверо сотрудников подрядной организации
Пермский интернет-журнал Звезда06:49
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