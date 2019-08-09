Происшествия
По делу о массовых беспорядках в Москве задержали еще одного человекаЭхо Москвы 12:30
Васильев стал тринадцатым задержанным по делу, возбужденному в Москве после акции 27-го июля.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
Армия и оружие
В мире оценили новейший российский беспилотник «Охотник»
Обновлено вчера в 21:41
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 02:18
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Кому показала язык принцесса Шарлотта на парусной регате
8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям принимали участие в парусной регате, в результате которой победу одержал телеведущий Беар Гриллс.
Обновлено в 07:55
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Политика
20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства
Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.
Обновлено в 03:47
Культура
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
Обновлено в 08:58
Общество
СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»
Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском
По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Политика
Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Общество
Заммэра Москвы рассказал о последствиях плохой погоды
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что из-за непогоды в ночь с 8 на 9 августа в столице было повалено 27 деревьев, пострадало 3 автомобиля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:00
Спорт
Шипулин раскритиковал руководство СБР
Олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной России Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, возникшую между биатлонистом Александром Логиновым и Союзом биатлонистов России (СБР), передает Sports.ru.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Пенсионерка сутки стояла в болоте и отпугивала медведя рыком
Пожилая женщина из Хабаровского края отправилась в лес собирать грибы, попала в трясину и сутки простояла в болоте, отпугивая бродившего возле нее бурого медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:30
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
Агент анонсировал переход Луки Джорджевича в «Локомотив»
Обновлено в 04:22
Общество
Федеральные каналы прервали вещание штормовым предупреждением
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Три пешехода пострадали в ДТП на Ленинском
Днём в пятницу, 9 августа, на углу Ленинского проспекта и улицы Десантников в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадали три пешехода.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54