Происшествия

Стало известно о задержании одного из руководителей «Рольфа»Московский Комсомолец 03:05

В рамках уголовного дела против руководителей группы «Рольф» задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил основатель компании Сергей Петров.
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К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами

К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.
Коммерсантъвчера в 16:25

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Основатель «Рольфа» сообщил о задержании одного топ-менеджера компании

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Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»

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Задержан первый фигурант по делу «Рольфа»

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Владелец «Рольфа»: Возбужденное против «Рольфа» дело – произвол Следственного комитета

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Источник: обыски по делу компании «Рольф» проводились по 27 адресам

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«Интерфакс» назвал четырех фигурантов дела о выводе денег из «Рольфа»

Ведомости03:31

Задержан один из руководителей «Рольфа» Анатолий Кайро

Интерфакс03:47
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Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе

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Священников «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

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Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
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Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Гаджеты

Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple

Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии

Как сообщил «Говорит Москва» источник в правоохранительных органах, 49-летний сотрудник войск национальной гвардии России был найден мёртвым в доме на 3-й Красногвардейской улице.
Обновлено в 06:28
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Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Финансы

Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает купить хавбека «Ньюкасла»

Отмечается, что "красные дьяволы" собираются приобрести все трансферные права на британского хавбека, что исключает возможность аренды.
Обновлено в 12:59
Энергетика

Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

Обновлено в 07:31
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Политика

ЛДПР подтвердила условия ухода Капитанова в Смольный

Напомним, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову (ЛДПР) возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и миграционной политике.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Авто

Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором

Обновлено в 09:46
Спорт

Бывший бобслеист Зубков не возвращал золотую награду Олимпиады в Сочи

Победитель Олимпийских игр 2014 года бобслеист Александр Зубков, ставший первым в соревнованиях двоек и четверок, не возвращал золотую медаль.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
Политика

Один из освобождённых украинцев объявлен в розыск СБУ за дезертирство

Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий, который сегодня был доставлен в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
Обновлено в 13:27
Политика

Редактор FT после интервью с Путиным назвал его непростым собеседником

Обновлено в 12:33
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Финансы

Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования

Глава российского Минфина Максим Орешкин прокомментировал доклад Центробанка, в котором сказано, что без роста потребительского кредитования рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля.
Обновлено в 08:31
Авто

Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One

Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
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