Происшествия
Стало известно о задержании одного из руководителей «Рольфа»Московский Комсомолец 03:05
В рамках уголовного дела против руководителей группы «Рольф» задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил основатель компании Сергей Петров.
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с чего всё началось
К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.Коммерсантъвчера в 16:25
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Отмечается, что "красные дьяволы" собираются приобрести все трансферные права на британского хавбека, что исключает возможность аренды.
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Победитель Олимпийских игр 2014 года бобслеист Александр Зубков, ставший первым в соревнованиях двоек и четверок, не возвращал золотую медаль.
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Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
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Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
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Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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