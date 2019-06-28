Происшествия

По делу «Рольфа» задержан один из руководителей компанииOnline47.ru 07:16

Директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро задержали в рамках дела о выводе средств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова основателя компании Сергея Петрова. Следствие хочет отправить Анатолия Кайро под домашний арест.
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К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами

К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.
Коммерсантъвчера в 16:25

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Члена совета директоров группы «Рольф» Анатолия Кайро задержали на 48 часов для допроса

Эхо Москвы06:02

Основатель «Рольфа» сообщил о задержании одного топ-менеджера компании

Коммерсантъ03:48

Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа»

РБК02:31

Задержан первый фигурант по делу «Рольфа»

РИА Новости03:41

СК задержал топ-менеджера «Рольфа»

Ведомости04:24

Задержан директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро

ТАСС02:48

Задержан один из руководителей «Рольфа» Анатолий Кайро

Интерфакс03:47
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Происшествия

В США самолет врезался в жилой дом

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Казаков: Аргентина уверенно победит Венесуэлу

Спортивный комментатор Илья Казаков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Венесуэлы, сообщает "Рейтинг Букмекеров".
Обновлено в 01:44
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В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
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Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».
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Общество

Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым

На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.
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Обновлено в 21:32
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поделился видео с участием дочери Вероники

Игорь Николаев делится со своими поклонниками фото и видео с участием своей дочери Вероники.
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Шоу-бизнес

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Журналисты издания «КП» пообщались с именинником и узнали у артиста, почему он не хочет идти в ЗАГС с матерью собственных детей.
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Общество

Дроздов оценил запрет на содержание экзотических животных в доме

Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.
Обновлено в 17:36
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На границе США и Канады сошел с рельсов поезд с опасными веществами

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Армия и оружие

Чайная фабрика открылась в Дамаске

Предприятие по производству чая и кофе открылось в столице Сирии Дамаске, сообщил журналистам его директор Мухаммед Дауд.
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Политика

Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике

Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.
Обновлено вчера в 15:32
Транспорт

Шереметьево подтопило из-за сильных дождей

Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
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Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено в 11:26
Общество

Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь

Если к концу дня к вам вернутся силы, сходите на прогулку с другом или любимым человеком.
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На концерте Little Big в Екатеринбурге девушка сломала ногу

На концерте Little Big на Октябрьской площади в Екатеринбурге одна из зрительниц сломала ногу.
Обновлено в 10:56
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным

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Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Музыка

Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»

Российский продюсер Бари Алибасов намерен внести изменения в состав музыкального коллектива «На-На».
Обновлено в 21:43
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
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Гаджеты

Культовый дизайнер Джонатан Айв покидает Apple

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Происшествия

В Калифорнии полыхает жилой комплекс — видео

Огромный пожар уничтожил более 50 квартир в четырёхэтажном недостроенном жилом комплексе в американском городе Санта-Клара, штат Калифорния, сообщает San Francisco Chronicle.
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Политика

Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение

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Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
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