К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.

с чего всё началось

Директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро задержали в рамках дела о выводе средств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова основателя компании Сергея Петрова. Следствие хочет отправить Анатолия Кайро под домашний арест.

По делу «Рольфа» задержан один из руководителей компании

Футбол Казаков: Аргентина уверенно победит Венесуэлу Спортивный комментатор Илья Казаков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Венесуэлы, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

Происшествия В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».

Общество Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.

Шоу-бизнес Игорь Николаев поделился видео с участием дочери Вероники Игорь Николаев делится со своими поклонниками фото и видео с участием своей дочери Вероники.

Шоу-бизнес Сосо Павлиашвили не хочет идти в ЗАГС с матерью своих детей Журналисты издания «КП» пообщались с именинником и узнали у артиста, почему он не хочет идти в ЗАГС с матерью собственных детей.

Общество Дроздов оценил запрет на содержание экзотических животных в доме Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.

Армия и оружие Чайная фабрика открылась в Дамаске Предприятие по производству чая и кофе открылось в столице Сирии Дамаске, сообщил журналистам его директор Мухаммед Дауд.

Политика Путин ответил на вопрос СМИ о своем преемнике Российский президент Владимир Путин заявил, что думает о своем преемнике уже порядка 20 лет.

Здоровье Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.

Экономика Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.

Общество Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь Если к концу дня к вам вернутся силы, сходите на прогулку с другом или любимым человеком.

Происшествия На концерте Little Big в Екатеринбурге девушка сломала ногу На концерте Little Big на Октябрьской площади в Екатеринбурге одна из зрительниц сломала ногу.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Музыка Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На» Российский продюсер Бари Алибасов намерен внести изменения в состав музыкального коллектива «На-На».

Экономика Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Гаджеты Культовый дизайнер Джонатан Айв покидает Apple Новая компания Айва называется LoveFrom, и её первым клиентом станет Apple. Айв приложил руку не только к устройствам компании из Купертино.

Происшествия В Калифорнии полыхает жилой комплекс — видео Огромный пожар уничтожил более 50 квартир в четырёхэтажном недостроенном жилом комплексе в американском городе Санта-Клара, штат Калифорния, сообщает San Francisco Chronicle.

Политика Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.

Политика Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.