Происшествия
По делу Арашуковых задержаны высокопоставленные сотрудники СК по КЧРИзвестия 08:16
В рамках следствия по делу отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова задержаны сотрудники управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии и регионального управления МВД. В их отношении начато уголовное производство, сообщили в СКР.
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