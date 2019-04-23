По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧРРоссийская газета 07:58

В целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия. Их преступные действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась.

По данным следствия, находясь в дружеских отношениях с семейством Арашуковых, упомянутые сотрудники органов делали все, чтобы не привлекать тех к уголовной ответственности. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие планирует решить вопрос о мере пресечения.

Политика Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью» Международное новостное агентство Reuters внесло правки в свой материал от 18 апреля, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти по схеме, в которой присутствует «Роснефть».

Политика На Украине объявил об отставке четвертый губернатор Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

Происшествия После пожаров в Забайкалье завели уголовные дела о халатности После природных пожаров в Забайкальском крае, которые затронули 17 населенных пунктов, следователи завели уголовные дела о халатности (ч. 1 и ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Армия и оружие Носитель «Посейдона» спущен на воду Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.

Политика Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с лидерством на выборах Украины Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется на завершение притеснений и гонений верующих Украинской православной церкви при президентстве шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в гонке за пост главы Украины.

Политика МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.

Экономика Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6% Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Гаджеты Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 километров Xiaomi HIMO electric bicycle T1 сейчас доступен только на платформе коллективного финансирования Xiaomi, и его цена составляет $445.

Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

Шоу-бизнес Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.

Технологии Названы пароли, которые нельзя использовать Названы пароли, которые проще всего даются хакерам, сообщает otvprim.ru.

Футбол Сарри удалили в концовке матча «Челси» – «Бернли» «Челси» потерял очки в домашнем матче 35-го тура АПЛ, сыграв вничью с «Бернли» – 2:2. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри был удален в концовке встречи.

Культура Более 5 млн человек приняли участие в акции «Библионочь» в России Более 5 млн человек стали участниками социально-культурной акции "Библионочь", которая прошла во всех регионах России с 20 на 21 апреля, сообщается во вторник на сайте Минкультуры РФ.

Общество Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих Минпросвещения подготовило и опубликовало проект постановления о введении в школах двух новых должностей — старший учитель и ведущий учитель .

Шоу-бизнес Маша Малиновская изменила внешность Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.

Политика Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Спорт Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Общество Мизулина обратилась к юристам после искажения ее слов рядом СМИ «Вчера в ряде СМИ распространились публикации, сообщающие неверную информацию о содержании выступления сенатора Елены Мизулиной в ходе Х Форума безопасного интернета», — сказано в сообщении пресс-службы парламентария.

Футбол «Манчестер Сити» намерен обновить трансферный рекорд «Манчестер Сити» намерен обновить свой трансферный рекорд этим летом. Клуб заинтересовался полузащитником «Ромы» Родри.