Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧРРоссийская газета 07:58

По данным следствия, находясь в дружеских отношениях с семейством Арашуковых, упомянутые сотрудники органов делали все, чтобы не привлекать тех к уголовной ответственности. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие планирует решить вопрос о мере пресечения.
Читать в источнике
Светлана Петренко
В целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия. Их преступные действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась.
— Светлана ПетренкоФАН 07:58

Подробнее о событии

Следственный комитет опубликовал видео задержания силовиков по делу Арашукова

Lenta.ru13:05

По делу Арашуковых задержали трех высокопоставленных силовиков из КЧР

РИА Новости07:29

По делу Арашуковых задержали двух силовиков

Газета.Ru07:58

Трое высокопоставленных силовиков из КЧР задержаны по делу Арашуковых

RT на русском07:41

СК показал видео задержания «друзей Арашуковых»

РБК13:14

Источник: В Карачаево-Черкесии задержали начальника Центра по противодействию экстремизму

ТАСС07:16

Задержан бывший глава СК Карачаево-Черкесии генерал Казбек Булатов

Говорит Москва06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Туле дом сторонницы КПРФ забросали «коктейлями Молотова»

В Туле неизвестный мужчина бросил четыре «коктейля Молотова» в дом активистки Марины Толкачевой, которая пойдет на выборы в городскую думу от партии КПРФ.
Обновлено в 12:33
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено в 08:29
Экономика

ВТБ хочет удвоить прибыль за четыре года

Новая стратегия ВТБ предполагает увеличение чистой прибыли через четыре года в 1,7 раза — до 310 млрд руб. Для этого банк рассчитывает увеличить число розничных клиентов в полтора раза и удвоить число клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, следует из слов первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина и сообщения пресс-службы банка.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Спорт

Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Авто

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada в Монголии

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж автомобилей Lada в Монголии.
Обновлено в 11:54
Политика

Минюст просит США передать России осужденного летчика Ярошенко

Минюст РФ подготовил для отправки в США новый запрос о передаче России летчика Константина Ярошенко, чтобы тот отбывал наказание на родине.
Обновлено в 11:42
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Технологии

В США впервые выдано разрешение на доставку посылок беспилотниками

Ожидается, что в ближайшие месяцы беспилотники начнут доставлять грузы в штате Вирджиния.
Обновлено в 14:02
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Энергетика

Белоруссия откажется от российской нефти

Чтобы решить поставленную задачу, Белоруссия ведет переговоры с Латвией и Литвой о покупке терминалов, способных принимать нефть в объеме 200-300 тыс. т в месяц.
Обновлено в 05:37
Гаджеты

Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору

Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
Обновлено в 01:25
Политика

Мэй пригласила Зеленского как можно скорее посетить Великобританию

Британский премьер-министр Тереза Мэй пригласила победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского в самое ближайшее время посетить Соединенное Королевство и пожелала расширить сотрудничество двух стран в области безопасности и обороны.
Обновлено в 14:49
Футбол

Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем из-за измены

Осенью прошлого года экс-участница «Дома-2» Елена Хромина огорошила общественность неожиданным заявлением: она выходит замуж.
Обновлено в 13:10
Политика

Меркель и Зеленский поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Футбол

Месси начнет матч с «Алавесом» в запасе

Обновлено в 14:39
Космос

На Марсе впервые зафиксировали землетрясение

На Марсе впервые зафиксировано землетрясение, сообщает Французское космическое агентство CNES.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Землетрясением расплескало бассейн на крыше небоскреба в Маниле

Обновлено в 06:27
Технологии

В России запустили в производство устройство для общения силой мысли

Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.
Обновлено в 07:20
Экономика

Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете

После пересчета по новой методике уровень доходов населения оказался больше, чем при старой методике 330 млрд рублей в 2016 году, на 710 млрд рублей в 2017 году, на 707 млрд в 2018 году.
Обновлено в 10:22
Общество

Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года

Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Политика

Китай раскритиковал санкции США против Ирана

Китайские власти потребовали от США отказаться от применения односторонних нефтяных санкций против Ирана.
Обновлено в 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное