Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧРРоссийская газета 07:58
По данным следствия, находясь в дружеских отношениях с семейством Арашуковых, упомянутые сотрудники органов делали все, чтобы не привлекать тех к уголовной ответственности. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие планирует решить вопрос о мере пресечения.
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В целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия. Их преступные действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась.
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