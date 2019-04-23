Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧРРоссийская газета 07:58

По данным следствия, находясь в дружеских отношениях с семейством Арашуковых, упомянутые сотрудники органов делали все, чтобы не привлекать тех к уголовной ответственности. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие планирует решить вопрос о мере пресечения.
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Светлана Петренко
В целях непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия. Их преступные действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась.
— Светлана ПетренкоФАН 07:58

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