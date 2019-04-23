Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧРРоссийская газета 07:58
По данным следствия, находясь в дружеских отношениях с семейством Арашуковых, упомянутые сотрудники органов делали все, чтобы не привлекать тех к уголовной ответственности. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие планирует решить вопрос о мере пресечения.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Финансы
ВТБ направит на выплату дивидендов за 2018 год 15% прибыли
«Наблюдательный совет банка ВТБ при распределении прибыли за 2018 год принял решение об исключении из общего принципа о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО»,— объяснил господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 09:33
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Космос
Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т
Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено в 09:07
Гаджеты
Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона
Обновлено в 06:47
Политика
Путин посетил новое здание Суворовского училища в Петербурге
Российский президент Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург во вторник, 23 апреля, с двухдневным визитом.
Обновлено в 08:47
Гаджеты
В Сети показали конструкцию камеры смартфона Huawei P30 Pro
Обновлено в 10:03
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Общество
Волин рассказал о переходе на цифровое ТВ в регионах второй волны
Переход от аналогового на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах второй волны 15 апреля прошел без проблем и потрясений, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон опубликовала фотографии принца Луи, которые делала лично
Сегодня исполняется 1 год млашему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцу Луи.
Обновлено в 04:40
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Общество
Судебный квартал ждет приговора
В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Политика
Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Общество
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профи
Напомним, на прошлой неделе Минтранс озвучил инициативу по разделению водителей на профессионалов (водители автобусов, таксисты) и любителей (людей, профессионально не связанных с управлением транспортом), суть предложения - облегчить получение прав для людей, пользующихся машиной исключительно в личных, а вместе с этим и поднять квалификацию профессионалов.
Обновлено в 08:03
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер
В течение 3 лет японский автопроизводитель Toyota выпустит 12 новых и обновленных моделей.
Обновлено в 02:02
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Энергетика
Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций
В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
Обновлено в 09:26
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах
В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.
Обновлено в 08:09
Политика
На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику
В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
Обновлено в 09:46
Энергетика
Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Крупнейшим покупателем российской нефти в 2018 году, по версии журнала Forbes, стала китайская компания China National United Oil Corporation.
Обновлено в 09:04
Наука
Физики обнаружили, что гранулы песка ведут себя как жидкости разной плотности при смешивании — пузырятся и всплывают
Движение и смешивание сыпучих веществ часто демонстрируют поразительное сходство с жидкостями, как это происходит в движущихся песчаных дюнах, лавинах и зыбучих песках.
Обновлено в 09:41
Кино
Третий сезон «По законам военного времени» покажет Первый канал
Премьерный показ третьего сезона сериала "По законам военного времени" стартует на Первом канале 5 мая 2019 года.
Обновлено в 04:42
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02