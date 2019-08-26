Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПо делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб. Мосгорсуд сегодня, 26 августа, рассматривает апелляционные жалобы его адвокатов на арест счетов и имущества. Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.
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По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Коммерсантъ05:00

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

Право.ру06:42

Следствие арестовало счета и имущество экс-министра Абызова на ₽27 млрд

РБК05:18

Стоимость арестованного имущества Абызова достигла 27 млрд рублей

Саминвестор07:18

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

RT на русском04:27

Арестованное имущество Абызова оценено на сумму более 27 млрд рублей

Народные новости04:38

Следствие арестовало счета и имущество бывшего министра Михаила Абызова на 27 миллиардов рублей

Эхо Москвы06:31
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Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
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В рамках ежегодной дилерской конференции JAC Motors RUS состоялась презентация нового полноприводного рамного пикапа JAC T6 .
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Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8

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Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

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Жителей Хакасии пригрозили оставить без электроэнергии

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Lenta.ru 09:02
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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