Происшествия
КоммерсантъПо делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб. Мосгорсуд сегодня, 26 августа, рассматривает апелляционные жалобы его адвокатов на арест счетов и имущества. Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Футбол
Черчесов объяснил отсутствие Чалова в сборной: «Дзюба лучше»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, из-за чего он постоянно вызывает в команду Артема Дзюбу, но порой игнорирует нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Московский Комсомолец 08:28
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Энергетика
Бензин в России в июле подорожал на 0,2%
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в июле выросли на 0,2%. Такие данные приводит 26 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 09:13
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Технологии
Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии
Итальянский астронавт Лука Пармитано сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) дым на тысячи километров от лесных пожаров, бушующих в Амазонии.
РИА Новости 10:03
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Происшествия
В Boeing допустили возобновление эксплуатации 737 MAX до конца года
Вице-президент по маркетингу американской компании Boeing Рэнди Тинсет заявил, что эксплуатация самолета 737 MAX может быть возобновлена в IV квартале 2019 года.
Известия 06:08
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко
Скандально известная журналистка и светская львица, 44-летняя Божена Рынска сделала сенсационное заявление на своей странице в фейсбуке: у нее будет ребенок от погибшего полгода назад мужа Игоря Малашенко.
Московский Комсомолец 10:01
Шоу-бизнес
Валерия отметила день рождения старшего сына
Как оказалось, в честь этого события он организовал настоящий праздник в пятизвездочном отеле во Франции, на который пригласил Валерию и Пригожина.
Телепрограмма 09:28
Происшествия
В Чечне 17-летняя девушка зарезала мать и сестру
Следственные органы завел уголовное дело в отношении 17-летней девушки по подозрению в убийстве матери и сестры в Чечне.
Московский Комсомолец 08:42
Футбол
«Локомотив» может усилиться футболистом «Интера»
Московский "Локомотив" в ближайшее время планирует приобрести полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу.
Вести.Ru 09:42
Здоровье
В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания
В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.
Вестник 06:15
Происшествия
В Лондоне полиция задержала почти 100 человек на карибском карнавале
Во время шествия были ранены 11 стражей порядка Лондонская полиция задержала 97 человек во время ежегодного карибского карнавала в Ноттинг-Хилле, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения Скотланд-ярда.
Аргументы и Факты 07:18
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Здоровье
В Брянской области на борьбу с раком направят 8 миллиардов рублей
В этом году будет направлено 1275,06 млн рублей.
БрянскToday 04:47
Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Авто
JAC представил в России новый пикап JAC T6
В рамках ежегодной дилерской конференции JAC Motors RUS состоялась презентация нового полноприводного рамного пикапа JAC T6 .
Автоновости дня 05:13
Политика
Кремль не считает провокацией предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его идею о возвращении России в G8.
Life.ru 06:36
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи
Российская газета 08:49
Происшествия
СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.
Известия 09:15
Транспорт
30 августа полностью перекроют съезд с внешнего кольца КАД на ЗСД
Полностью перекроют съезд в связи с установкой П-образных, рамных, металлических опор над проезжей частью.
Ivbg.ru 08:21
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45
Экономика
Жителей Хакасии пригрозили оставить без электроэнергии
Энергетики могут со 2 сентября ограничить подачу электроэнергии предприятиям ЖКХ Хакасии из-за накопившейся у них задолженности.
Lenta.ru 09:02