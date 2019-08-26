Происшествия

По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублейКоммерсантъ 05:00

Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб. Мосгорсуд сегодня, 26 августа, рассматривает апелляционные жалобы его адвокатов на арест счетов и имущества. Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.
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По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

Право.ру06:42

Следствие арестовало счета и имущество экс-министра Абызова на ₽27 млрд

РБК05:18

Арестованное имущество Абызова оценено на сумму более 27 млрд рублей

Народные новости04:38

По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей

РИА Новости04:45

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

RT на русском04:27

По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Коммерсантъ05:00

Следствие арестовало счета и имущество бывшего министра Михаила Абызова на 27 миллиардов рублей

Эхо Москвы06:31
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Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале

Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
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Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
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В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8

Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.
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Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
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Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Лавров назвал законными действия армии Сирии в Хан-Шейхуне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными действия правительственной армии Сирии, которая ликвидировала боевиков террористической группировки в Хан-Шейхуне.
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Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала

Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину

Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Политика

Трамп заявил о готовности Китая начать диалог по торговле

Власти Китая связались с торговыми представителями США и заявили о готовности к переговорам.
Обновлено в 04:11
Экономика

Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский

Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.
Обновлено в 06:35
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Как и где работают мобильные медицинские комплексы

В Новгородской области уже работают две мобильные поликлиники, которые ездят по отдаленным районам.
Обновлено в 06:00
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«Патриарх литовской демократии» назвал запуск БелАЭС «гибелью» Литвы

Экс-председатель Верховного совета Литвы, "патриарх литовской демократии" Витаутас Ландсбергис заявил, что запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) "угрожает" безопасности Литвы и ЕС.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Заморозки ожидаются в Московском регионе в ночь на 29 августа

Похолодание ожидается в Москве и Подмосковье в середине недели, в ночь на 29 августа температура в некоторых районах Подмосковья может опуститься до нуля.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции

Обновлено вчера в 22:45
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В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено 24 августа в 16:01
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«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол

Икарди хочет остаться в «Интере» и отклонил все предложения

Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

Обновлено вчера в 17:40
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Ксения Раппопорт развелась с мужем

Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинской области

По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, их осматривают медики.
Обновлено в 02:34
Экономика

Меньше всего берут ипотеку в России на Северном Кавказе

Для сравнения: первое место в рейтинге популярности ипотеки занимает Ямало-Ненецкий АО, где этот показатель равняется 31,7, а в среднем в России он составляет 18,4.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет

Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
Обновлено в 06:54
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Boeing сообщила о возобновлении эксплуатации 737 MAX до конца года

Американский производитель Boeing планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737MAX в четвертом квартале 2019 года.
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Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем международного признания

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил народ республики с Днем международного признания, сообщается на сайте главы государства.
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Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности

Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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