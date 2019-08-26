Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПо делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб. Мосгорсуд сегодня, 26 августа, рассматривает апелляционные жалобы его адвокатов на арест счетов и имущества. Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.
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Стоимость арестованного имущества Абызова достигла 27 млрд рублей

Саминвестор07:18

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

Право.ру06:42

Следствие арестовало счета и имущество бывшего министра Михаила Абызова на 27 миллиардов рублей

Эхо Москвы06:31

По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей

Коммерсантъ05:00

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

RT на русском04:27

Арестованное имущество Абызова оценено на сумму более 27 млрд рублей

Народные новости04:38

Следствие арестовало счета и имущество экс-министра Абызова на ₽27 млрд

РБК05:18
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Российский государственный и общественный деятель, предприниматель, управленец. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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