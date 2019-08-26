Происшествия
КоммерсантъПо делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Экс-министра обвиняют в организации преступного сообщества (ОПС) и махинациях на 4 млрд руб. Мосгорсуд сегодня, 26 августа, рассматривает апелляционные жалобы его адвокатов на арест счетов и имущества. Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.
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Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ «Триколор» перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и «Национальной Медиа Группы» (НМГ).
Коммерсантъ вчера в 18:32
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Политика
Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны.
Lenta.ru 07:34
Политика
В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией призыв президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Олимпийский чемпион попал в страшную аварию, но сумел выжить
30-летний двукратный олимпийский чемпион из Кении Дэвид Рудиша попал в ужасную аварию, но спортсмен чудом выжил.
Sport.ru 06:59
Футбол
Хавбек «Интера» близок к переходу в «Локомотив»
Полузащитник миланского "Интера" Жоау Мариу продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Газета.Ru 08:29
Футбол
Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»
Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба.
Еженедельник Футбол 04:02
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Шоу-бизнес
Михаил Боярский: «Купил „Мерседес“, а то семья считала крохобором»
Михаил Боярский недавно занял кресло наставника в популярном шоу «Голос 60+», кроме того он играет в театре и активно снимается в кино.
StarHit.ru 04:00
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
REGNUM 01:57
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за опасного излучения смартфонов
Издание Chicago Tribune провело эксперимент, в ходе которого исследовало уровень излучения, который исходит от популярных смартфонов брендов Apple и Samsung.
Газета.Ru 07:01
Здоровье
Сочинские аптеки перестали продавать жизненно важный препарат
Из аптек Сочи исчез популярный препарат — преднизолон. Причиной аптекари называют отсутствие лекарства у поставщиков.
Телеканал 360° 08:14
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
News.ru 07:13
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
Французский лидер Эммануэль Макрон подарил лидерам стран G7 наручные часы из пластика, выловленного в океанах.
Газета.Ru 06:24
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Allboxing.ru 24 августа в 15:46
Политика
Зеленский рассказал о «взятии Дюнкерка» украинскими казаками
Rusvesna.su вчера в 10:20
Политика
В партии Порошенко рассказали о составе будущей коалиции в Раде
Избранный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов в эфире телеканала «Прямой» заявил, что в состав коалиции в украинском парламенте войдут партии «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос».
RT на русском 08:02
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Lenta.ru 00:54
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Политика
Меркель выступила за переговоры между Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 07:25
Армия и оружие
Озвучен сценарий войны между РФ и США в Черном море
Лайл Голдштейн, военный эксперт, рассказал о возможном сценарии начала военного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в акватории Черного моря.
Discover24 02:17
Происшествия
Отец пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочери
Отец 12-летней Алисы из Петербурга, которая едва не погибла в бассейне турецкого отеля, рассказал о состоянии дочери.
Piter.tv 00:24
Финансы
Центробанк повысил курсы доллара и евро после выходных
Центробанк России повысил стоимость доллара и евро после выходных. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора.
Экономика сегодня 08:17